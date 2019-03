Pa se je premaknilo

21.3.2019 | 18:45

Kamniti most sredi Mirne predstavlja ozko grlo, pred katerim vozniki včasih čakajo tudi po več minut. (Foto: R. N., arhiv DL)

Mirna - Na občini Mirna so se pred dnevi razveselili novice, da je direkcija za vode le izdala projektne pogoje, kar pomeni, da bo izbrani projektant, to je podjetje GPI iz Novega mesta, lahko nadaljeval načrtovanje mirnske obvoznice.

»Na projektne pogoje je projektant čakal od decembra 2017, zato je projekt nekoliko obstal,« pravi Štefan Velečič z občinske uprave. Po njegovih besedah so ti pogoji za projektanta eden bistvenih podatkov za nadaljnje načrtovanje. »V njih je natančno zapisano, kako morajo biti dimenzionirani prepusti, na kakšni višini mora biti postavljen most, ki prečka reko Mirna, in tudi druge zadeve, ki so vezane na umestitev obvoznice v ta koridor doline reke Mirna,« pojasnjuje Velečič.

Občina si je zelo prizadevala in tudi s številnimi dopisi pritiskala na pristojne državne institucije, da jih izdajo, a dolgo časa se ni nič premaknilo. Velečič sedaj pričakuje, da bo projektant do konca junija lahko izdelal projektno dokumentacijo, sočasno pa bodo stekli tudi drugi postopki. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja sledi še odkup potrebnih zemljišč, približno 30 odst. jih je namreč še v zasebni lasti. »Vodila jih bo država, občina pa bo kot partnerica sodelovala in pomagala pri tem, saj želimo, da obvoznica kmalu postane realnost. Zavedamo se, da bo nekaj težav z odkupi, saj se nekateri s predlagano ceno najbrž ne bodo strinjali. A država se lahko poslužuje tudi razlastitve, kajti projekt je umeščen v prostorske akte. Mislim, da do tega ne bo prišlo in da se nam bo z lastniki zemljišč uspelo dogovoriti,« pravi Velečič.

Če bo šlo vse po načrtu, bi lahko država že v drugi polovici naslednjega leta izbrala izvajalca, ki bi morda proti koncu leta že začel delati, a bolj realno je pričakovati, da bo gradnja stekla spomladi leta 2021.

Kot poudarja župan Dušan Skerbiš, bo obvoznica pomembno razbremenila eno najbolj ozkih grl – kamniti mirnski most, velika pridobitev pa bo tudi za razvoj gospodarstva na desnem bregu Mirne, najbolj pa si bodo verjetno oddahnili v središču kraja. Zdajšnja državna cesta skozi Mirno bo postala lokalna, občina pa se je z državo tudi že dogovorila, da jo bodo uredili.

Članek je bil objavljen 14. marca, v 11. številki Dolenjskega lista.

R. N.