Če ne bo šlo drugače, bodo meščani protestirali

21.3.2019 | 15:30

Metličani letos na zboru krajanov niso veliko spraševali.

Metlika - Včeraj je bil v tukajšnjem kulturnem domu zbor prebivalcev mestne skupnosti Metlika, ki obsega mesto Metliko in Križevsko vas. Od zadnjih volitev mestno skupnost vodi Alenka Tomašič.

Član sveta mestne skupnosti Bojan Krajačič je predstavil pomembnejša dela v preteklem letu in načrt dela za letošnje leto, župan Darko Zevnik pa dela, ki jih nameravajo opraviti v mestu. Kot je dejal, bo v naslednjih štirih letih v Metliki kar pestro kar se tiče naložb.

Niko Šuštarič, predsednik okoljskega društva Proteus, je seznanil krajane, kaj naj storijo ob močnem smradu, ki so ga bili deležni tudi nedavno. Ker inšpektor nima pravne podlage, da bi ukrepal ob smradu, državljani pa imamo po ustavi pravico do zdravega okolja, je predlagal, da se ljudje že sedaj pripravijo na morebitni smrad ter napišejo transparente in ko bo začelo smrdeti, takoj pripravijo protest. Morda se bo kdo le zganil, če bodo na takšen način opozorili nase.

Protesti v Metliki niso izključeni tudi zaradi kolon, ki se vijejo od mednarodnega mejnega prehoda skozi vse mesto. In to ne le po glavni, ampak tudi po stranskih ulicah. Meščani že razmišljajo, da bi se v protest sprehajali po prehodu za pešce in upajo, da se bo morda kdo le zganil.

Komandir Policijske postaje Dušan Brodarič je ljudi seznanil o zadevah, ki jih najbolj žulijo. To so vlomi, prehod za pešce pri Gali, počasna vožnja za tovornjaki čez Gorjance in varovanje državne meje.

Vprašanj meščanov tokrat ni bilo veliko, jih je pa predsednica povabila na čistilno akcijo, ki bo 6. aprila. Proslava ob mestnem prazniku, ki ga sicer v Metliki praznujejo 29. aprila, bo 26. aprila ob 20. uri v metliškem kulturnem domu. Dva dni pozneje pa se bo ob 14. uri začel z igrišča pri metliški osnovni šoli 22. sprehod okoli Metlike.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

