Dan števila pi (π) na Gimnaziji Novo mesto

21.3.2019 | 10:30

Zmagovalci natečaja za pi-ezijo in komisija

Pite števila pi za policiste

Novo mesto - Z recitiranjem števila pi, z natečajem za najboljšo pito in z natečajem za najboljšo piezijo smo letos na Gimnaziji Novo mesto obeležili dan števila pi.

Dan števila pi praznujemo 14. marca. V angleškem zapisu ta datum zapišemo 3.14, kar je enako najbolj znanemu približku števila pi, ki je sicer matematična konstanta, a se pojavlja na marsikaterem področju.

Dijaki so bili z natečajem seznanjeni pred zimskimi počitnicami. Pisanja piezije je nekatere dijake tako pritegnila, da je prva pesem prispela že med počitnicami. Do dneva števila pi je osem dijakov sledilo zaporedju decimalk števila pi in besede te dolžine uspešno zložila v smiselno celoto. Tričlanska komisija se je odločila, da je najboljšo piezijo prispevala Lara Strniša, na drugo mesto se je uvrstila Zoja Retelj, na tretje pa Enej Zemida.

Osemindvajset dijakov se je odločilo sodelovati na natečaju za naj pito. Pite je ocenjevala štiričlanska komisija, med njimi tudi kmetica leta ga. Mari Jakše. Najboljšo pito je spekla Mojca Muhič, drugo mesto je osvojila pita Lare Gašpar, tretje mesto pa sta si razdelila Arne Gašperšič in Nastja Lavrič. Dijakom tretjih letnikov so najboljše pite prinesle dodatne točke v boju za gimnazijski ključ.

Za recitiranje števila pi so se opogumili trije dijaki. Najboljša je bila Špela Muhič s 146 pravilno zrecitiranimi decimalkami.

Najboljši med sodelujočimi na posameznem področju si bodo konec marca ogledali predstavo Nika Škrleca »Naj gre vse v pi ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk«. Po končani predstavi jim bo glavni igralec, ki je slovenski rekorder v recitiranju števila pi, podelil priznanja.

Vsi dijaki in zaposleni na gimnazij so bili na dan števila pi deležni majhnega pi-škotka, ki simbolizira zahvalo za vse neskončne ure dela na različnih področjih.

Organizatorji smo se odločili razveseliti in se zahvaliti tudi nekaj ljudem, ki se vsakodnevno brezpogojno žrtvujejo za druge. Tako smo obiskali novomeške policiste, gasilce in reševalce ter policiste v Dolenjskih Toplicah. Podarili smo jim pite, ki so sodelovale na natečaju.

S skupnimi močmi smo tako v enem dnevu z majhno pozornostjo polepšali dan vsaj 700 ljudem.

Karmen Čarman, prof.