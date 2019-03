Vesoljska kolonija v Rusiji

21.3.2019 | 11:00

V začetku šolskega leta nam je učiteljica ruščine predstavila možnost udeležbe v Vesoljski koloniji, ki jo organizirajo Društvo Slovenija Rusija, Center za pripravo kozmonavtov Jurij Gagarin in društvo Prosto kosmos (Enostavno vesolje).

Doma so odobrili mojo »izstrelitev« in z nestrpnostjo sem pričakoval obisk Zvezdnega mesta, ki je za javnost zaprto območje blizu Moskve in v katerem se usposabljajo kozmonavti. Na Vesoljsko kolonijo pa se je bilo treba pripraviti. Priskrbeli smo si potne liste in vize, preštudirati smo morali gradivo Vesoljske pasti in »opraviti« kviz. Na sestanku v Ljubljani so bili s programom kolonije seznanjeni tudi starši.

Konec februarja se je misija začela. 23 udeležencev, med njimi deset devetošolcev naše šole, je odletelo proti moskovskemu letališču Šeremetjevo. V Zvezdnem mestu smo šli uspešno čez vse kontrole in začeli izobraževanje. Poslušali smo predavanja o zgodovini vesoljskih raziskav, predstavili so nam pripravo kozmonavtov, vesoljskih ladij, srečali smo se s kozmonavti in se preizkusili na simulatorju. Na ogled so bile tudi kopije vesoljskih ladij, vesoljskih postaj, centrifuga, kabinet Jurija Gagarina. Spoznali smo vesoljsko hrano in se učili ruščine.

Zadnja dva dni smo preživeli v Moskvi in si ogledali glavne znamenitosti ruske prestolnice, obiskali Memorialni muzej kozmonavtike, hišo konstruktorja Koroljeva ter Alejo kozmonavtov.

Izkušnja je bila enkratna. Naučili smo se zelo veliko stvari o kozmonavtiki ter videli drugačen, ruski pogled na svet, ki se od zahodnega precej razlikuje. Nad videnim smo bili navdušeni, vesolje je postalo večje, je pa za odkrivanje in širjenje le-tega še zelo veliko prostora.

Tilen Gregor Zupančič, 9. b

Foto: Klara Klemenčič, 9. b

Osnovna šola Center, Novo mesto