29. občinski otroški parlament občin Sevnica in Radeče

21.3.2019 | 11:10

Nagovor župana Srečka Ocvirka

Predstavitev Tajde Šinkovec Mesar

Predstavitev Eme Kmetič

Sevnica - V petek, 15. marca, je na sevniškem gradu potekal 29. občinski otroški parlament občin Sevnica in Radeče v organizaciji Osnovne šole Boštanj in Zveze prijateljev mladine Krško. Dogodka se je udeležilo 29 mladih parlamentarcev in parlamentark, njihove mentorice, ravnatelji vseh udeleženih šol, Vinko Hostar, predsednik Zveze prijateljev mladine Krško, Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica in Tomaž Režun, župan Občine Radeče.

V uvodnem delu je imela pozdravni nagovor ravnateljica Osnovne šole Boštanj, Vesna Vidic Jeraj. Temu je sledil bogato obarvan kulturni program učencev naše šole pod mentorstvom učiteljic Silvestre Kotar in Silve Žveglič. Za glasbeni vložek je poskrbel Mladinski pevski zbor pod mentorstvom učiteljice Katje Kovač.

Letos smo nadaljevali z dvoletno temo Šolstvo in šolski sistem in ker so otroci v lanskem šolskem letu podali veliko dobrih idej, kaj bi želeli, da se v šolstvu spremeni, smo letos poskušali biti čimbolj aktivni in določene ideje tudi uresničiti. Vse šole smo bile enotne, da je najbolj izstopala želja po pouku v naravi. Zato smo skozi celotno šolsko leto skušali izvajati čim več ur pouka na prostem. Poleg tega je bilo navedeno tudi, da si otroci želijo več eksperimentalnega dela, več vsebin za življenje, prvo pomoč kot del predmetnika, obvladovanje stresa ipd.

Zato smo si letošnji občinski parlament zamislili nekoliko drugače in tako otrokom omogočili aktivno vlogo v delavnicah.

V prvi delavnici so s Simono Prah, predstavnico Centra za krepitev zdravja iz ZD Sevnica, izvajali t. i. Heimlichov prijem. Na lutki so preizkusili, kako pomagati osebi ob zadušitvi.

V drugi delavnici so s predstavnicama Društva upokojencev Tržišče, Marijo Jazbec in Ljudmilo Sitar, razvijali ročno spretnost šivanja gumbov na knjižne kazalke.

V tretji delavnici pa so z Damijanom Gancem in Nino Krohne, ki prihajata z Družinskega inštituta Zaupanje, izvajali vaje koncentracije in vaje za obvladovanje stresa.

Po uri in pol dela v delavnicah so se vsi zbrali v sejni dvorani, kjer so na začetku plenarnega dela imeli pozdrave in nagovore še predsednik Zveze prijateljev mladine Krško ter oba župana.

Temu je sledila razprava, v kateri so mladi parlamentarci in parlamentarke izrazili svoje mnenje o spremembah v šolstvu in o vtisih dela v delavnicah. Po skupni debati so predstavniki šol izvolili dva učenca, ki bosta zastopala obe občini na nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani. Svoje zaupanje so izkazali Tajdi Šinkovec Mesar, učenki Osnovne šole Boštanj in Emi Kmetič, učenki Osnovne šole Marjana Nemca Radeče. Obema izvoljenima predstavnicama iskreno čestitamo in jima želimo, da bosta mnenje sovrstnikov dobro zastopali na državnem otroškem parlamentu v Ljubljani, ki bo 8. aprila 2019.

V zaključnem delu je sledilo prijetno druženje in klepetanje ob kulinaričnih dobrotah, ki so jih pripravile kuharice in učiteljice naše šole ob sodelovanju Aktiva žena Boštanj.

Vsem se iskreno zahvaljujemo za pomoč pri organizaciji in izvedbi 29. občinskega otroškega parlamenta občin Sevnica in Radeče.

Mentorici šolske skupnosti Mateja Jazbec in Andreja Vrtovšek