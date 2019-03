Bolnica s srčnim infarktom »po zraku« iz jeseniške v novomeško bolnišnico

Novo mesto - Minuli petek se je prvič zgodilo, da je helikopter, ki je prevažal pacienta s srčnim infarktom, poletel z enega na drug konec Slovenije in pri tem preletel Ljubljano, so sporočili iz novomeške splošne bolnišnice.

88-letno bolnico z razvijajočim se srčnim infarktom so zdravniki intenzivnega internega oddelka Splošne bolnišnice Jesenice minuli petek želeli premestiti v UKC Ljubljana, saj je nujno potrebovala koronarografijo. In ker je bil ljubljanski klinični center preobremenjen in se kljub več telefonskim pogovorom jeseniški zdravniki niso uspeli dogovoriti za premestitev na tamkajšnji kardiološki ali intenzivni oddelek, so za to nujno preiskavo poklicali kardiološki oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto. Interventni kardiologi so se takoj strinjali z urgentno premestitvijo in bolnica so s helikopterjem Helikopterske nujne medicinske pomoči hitro prepeljali z Jesenic v Novo mesto, kjer je bila po nekaj minutah že v kateterizacijskem laboratoriju.

Tam jo je že čakala ekipa z vso opremo, v pripravljenosti pa je bilo tudi osebje intenzivnega oddelka. Bolnica z infarktom je imela hudo zoženi dve koronarni arteriji, ki jih je interventna kardiološka ekipa uspešno razrešila tako, da je brez zapletov vstavila žilne opornice, so dogajanje povzeli v bolnišnici.

Vodstvo in zaposleni v novomeški bolnišnici so na razplet dogodkov ponosni. »Gre za zelo lep primer sodelovanja med bolnišnicami v korist ogroženega bolnika, kjer je tokrat ekipa Splošne bolnišnice Novo mesto imela priložnost v rednem delovnem času in ob odličnem sodelovanju helikopterske službe ponuditi prvovrstno obravnavo s srečnim razpletom,« so še dodali v vodstvu SB Novo mesto.

