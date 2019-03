Rekordni rezultati Krke

21.3.2019 | 13:55

Jože Colarič (Foto: B. B.)

Novo mesto - Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2018, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Predsednik uprave Jože Colarič je povedal, da so v skupini Krka ustvarili 1,33 milijarde evrov prodaje in jo povečali za 5 odstotkov. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 174 milijonov evrov in je bil glede na leto prej večji za 21,4 milijona oziroma za 14 odst. S tem so dosegli največjo prodajo in največji čisti dobiček v svoji 65-letni zgodovini, so sporočili iz Krke.

Skupina je dobiček iz poslovanja (EBIT) povečala za 17,1 odst. na 232,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) pa za okoli 12 odst. na 343,3 milijona evrov.

Prodaja izdelkov in storitev v Sloveniji je porasla za štiri odstotke na 88,9 milijona evrov, sicer pa so na trgih zunaj Slovenije so ustvarili 93 odst. prodaje skupine Krka. v Vzhodni Evropi je je bila večja za sedem odst. oz. nekaj manj kot 413 milijonov evrov, v Srednji Evropi za zrasla za pet odst. na 318,3 milijona evrov, v Zahodni Evropi za odstotek na 287,1 milijona evrov, v trgih Jugovzhodne Evrope za devet odst. na 176,2 milijona evrov in v regiji čezmorska tržišča za 12 odstotkov na 43,4 milijona evrov.

V skupini Krka so v letu 2018 za naložbe namenili 96,3 milijona evrov, od tega 78 milijonov v obvladujoči družbi. V Sloveniji, na Hrvaškem in v Ruski federaciji so potekale številne naložbe v novo proizvodno opremo in posodobitve infrastrukture, vlagali pa so tudi v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

V skupini Krka za leto 2019 načrtujejo prodajo v višini 1,375 milijarde evrov in dobiček v višini 172 milijonov, načrte pa si bodo prizadevali preseči, so zapisali v sporočilu za javnost. Glede prodaje v prvem trimesečju letošnjega leta, ki se zaključi naslednji teden, pa ugotavljajo nadaljevanje prodajnih trendov iz lanskega leta.

Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, bodo namenili dobrih 124 milijonov evrov.

M. Ž.