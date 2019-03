Trčila avto in kombi; tudi kolesa gorijo

21.3.2019 | 18:10

Ob 7.21 sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčili osebno in kombinirano vozilo. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom omogočili dostop do poškodovane osebe ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu. Z vpojnim sredstvom so posuli razlite motorne tekočine, očistili cestišče ter pomagali policistom pri urejanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 11.09 je naselju Rdeči Kal, občina Trebnje, v garaži stanovanjskega objekta gorelo električno kolo. Požar je pred prihodom gasilcev pogasil lastnik. Gasilci PGD Trebnje, Dobrnič, Vrhe in Vrhtrebnje so prostore pregledali s termovizijsko kamero in jih prezračili. Lastnika, ki se je pri gašenju zastrupil z dimom, so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pregledali na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni delavec elektro službe.

Ob 15.06 so v naselju Šentlovrenc, občina Trebnje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje, Velika Loka, Šentlovrenc, Čatež pod Zaplazom, Občine in Trebanjski Vrh so saje pogasili, očistili dimniško tuljavo, okolico preventivno pregledali s termovizijsko kamero, izmerili prisotnost plinov v objektu ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Ob 15.04 sta v naselju Vinji Vrh, občina Brežice, gorela podrast in suha trava na površini okoli 300 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Pirošica in Cerklje ob Krki so požar pogasili ter preprečili širitev v gozd in na bližnji objekt.

Ob 11.20 so v okolici naselja Mrtvice, občina Krško, na divjem odlagališču našli prazne posode od barv. Gasilci PGE Krško so pregledali okolico in preložili posode v zaščitno folijo. Posode bodo odstranili delavci komunalnega podjetja Kostak Krško. Obveščene so bile inšpekcijske službe.

B. B.