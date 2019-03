Kradli na parkirišču

21.3.2019 | 18:30

V noči na sredo je v kraju Stan v okolici Mirne neznanec vlomil v počitniško hišo in pomožni objekt. Ukradel je električno ročno orodje in živila. Škode je za okoli 1000 evrov.

V Dolenjem Medvedjem selu pa je neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo ter odnesel denar.

V kraju Boršt na območju Brežic je v noči na 21. marec nekdo iz več tovornih vozil iztočil okoli 600 litrov goriva in odnesel šest akumulatorjev. Škode je za okoli 2500 evrov.

Osem nezakonitih migrantov

Nezakoniti prehodi državne meje črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Preloki, Črnomlju in Balkovcih izsledili in prijeli osem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Maroka, dvema državljanoma Alžirije in državljanom Palestine še niso zaključeni.