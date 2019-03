Rusinja v Krki, tokrat umetnica

22.3.2019 | 08:05

Marija Karnar Lemeševa

Novo mesto - Tovarna Krka je vse od takrat, ko so v Novem mestu narejena zdravila začeli prodajati v tujini, tesno povezana z Rusijo in ta povezanost se na poslovnem področju ne konča. Tako ni povsem naključno niti tokratno gostovanje ruske slikarke in grafičarke Marije Karnar Lemeševe v galeriji Krka.

Marija Karnar Lemeševa je rojena v Moskvi še globoko v času Sovjetske zveze, kjer je leta 2001 na moskovski univerzi diplomirala iz novinarstva, na moskovski arhitekturni akademiji pa je študirala tudi arhitekturo in oblikovanje in med drugim delala tudi kot urednica revije za arhitekturo in umetnost Interior+Design. Leta 2010 se je preselila v Slovenijo, kjer je štiri leta pozneje diplomirala iz slikarstva in grafike na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer trenutno končuje magistrski študij slikarstva.

Pozornim ljubiteljem likovne umetnosti Marija Karnar Lemeševa ni neznana, saj se je skupaj s še nekaterimi študenti likovne akademije predstavila v galeriji Dolenjskega muzeja na razstavi Najmlajša originalna grafika, ki jo je pripravilo društvo Bienale slovenske grafike, Otočec - Novo mesto pod vodstvom predsednika pred trinajstimi leti usahlega grafičnega bienala Branka Suhyja, sicer Marijinega profesorja.

Karnar Lemeševo je v galeriji Krka predstavil akademik Milček Komelj, ki je med drugim opozoril na elemente kubizma v Marijinih podobah in na korenine, ki jih črpa iz del velikega Pabla Picasa oziroma njenemu spoštljivemu odnosu do njegove umetnosti: »Apostrofiranje in variacijsko preizkušanje picassovskih značilnosti se je ustvarjalki ob študiju Picassove umetnosti prerodilo v očarljiva in likovno razkošna dela, izoblikovana v duhu kubističnih tihožitij, na katerih se geometrijski segmenti z likovno domišljijo in iznajdljivostjo povezujejo in prekrivajo z vzorci, v katerih živi neizčrpno bogastvo, ki ga ponekod dopolnjuje tudi velika in predvsem zamolkla barvna izraznost. Spet drugod lahko grafičarka svojo invencijo razkriva tudi predvsem skozi igrivost, s katero lahko v kubično mrežasto konstrukcijo spremeni celo organski ženski torzo; s podobnimi prijemi in signalnimi barvnimi poudarki pa se ji lahko v likovno barvito strukturo spremenijo tudi smetiščni ostanki tovarniške proizvodnje, angažirano naslovljeni kot Ostanki sveta.«

I. Vidmar

