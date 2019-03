Župan se je srečal s predstavniki verskih skupnosti

22.3.2019 | 09:40

Metliški župan se je srečal s predstavniki verskih skupnosti v občini.

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik je skupaj s podžupanjo Martino Legan Janžekovič pripravil tradicionalno srečanje s predstavniki verskih skupnosti. Udeležili so se ga župnik v metliški, suhorski in radovski župniji Primož Bertalanič, kaplan v omenjenih treh župnijah Branko Jurejevčič, podzemeljski župnik Peter Miroslavič in župnik grkokatoliških župnij v Metliki in na Dragah Mihajlo Hardi.

Župan jim je predstavil predvsem pomembnejše naložbe v občini in odgovarjal na njihova vprašanja. Metliški župnik je dejal, da imajo načrtov več kot je možnosti. Nadaljevati nameravajo z obnovo spodnje cerkve pri Treh farah, za pomoč pa so zaprosili tudi na ministrstvo. Podzemeljski župnik Miroslavič je dejal, da si v njihovi župniji ne morejo privoščiti večjih naložb. Lani so za župnijsko cerkev kupili zvonove, ki so veljali več kot 80.000 evrov. Opozoril je še na nekaj stvari, ki ga motijo v kraju, kot sta na primer zapuščeno arheološko nahajališče na Kučarju in parkiranje po Podzemlju ob tekmah na športnem igrišču. Moti ga tudi neprimerno obnašanje ljudi na pogrebih, Hardija pa vožnja avtomobilov mimo metliškega pokopališča, ko so pogrebi.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše