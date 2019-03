Prevrnil se je s traktorjem, pomoč poiskal čez nekaj ur

22.3.2019 | 07:00

Simbolična slika (foto: arhiv)

Ob 3.05 so v naselju Brezovica v Podbočju, občina Krško, posredovali reševalci NMP Krško, ki so nudili pomoč občanu, ki se je na cesti prevrnil s traktorjem. Do nesreče je sicer prišlo že sinoči okoli 23. ure, občan pa je zdravniško pomoč iskal naknadno. Reševalci so občana prepeljali v UC SB Brežice.

Avto na streho

Ob 12.24 sta na regionalni cesti Turjak- Pijava Gorica, občina Ivančna Gorica, trčili osebni vozili. Pri tem se je eno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilih, vozilo postavili na kolesa ter z absorbentom posuli po izteklih motornih tekočinah. Reševalci RP Ljubljana so preventivno pregledali eno osebo, ki pa ni utrpela poškodb.

Gorela suha trava

Ob 18.06 je ob Rudniškem jezeru v Kočevju gorela suha trava na površini petdesetih kvadratnih metrov. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE, TP GRADNIK, TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, TP ČREŠNJEVEC, TP KRVAVČJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG VAS;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Sevnica na območju TP Miški vrh med 8.30 in 11. uro in na območju TP Čanje predvidoma med 11.30 in 14.30 uro; na nadzorništvu Bistrica ob Sotli na območju TP Bračna vas predvidoma med 8. in 10. uro, na območju TP Janeževe gorice predvidoma med 11. in 13. uro in na območju TP Drenovec - nizkonapetostni izvod Hiše nad TP predvidoma med 8.30 in 12. uro; na nadzorništvu Brežice na območju TP Mrzlak 1, Mrzlak 2, Čela, Ključice in Arnova sela predvidoma med 8.45 in 14.45 uro, na območju TP Cerklje center predvidoma med 14. in 14.25 ter med 16.15 in 16.45 uro in na območju TP Črešnjice, TO Cerklje – letališče, TO Cerklje – kuhinja in TO Cerklje - stolp predvidoma med 14.45 in 16.45 uro; na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Male Malence predvidoma med 8. in 9.30 uro, na območju TP Podbočje ribnik predvidoma med 10.30 in 12.30 uro in na območju TP Jelše vas predvidoma med 13. in 14.30 uro.

M. K.