FOTO: Z nožem na upokojenca, potem s krvavimi rokami v trgovino po papriko in kumarice

Novo mesto - Konec lanskega oktobra se je 67-letni Čedo Vasić iz Ulice Slavka Gruma v Novem mestu odpravil na svoj običajen 20-kilometrski sprehod, ki pa bi se skorajda končal tragično. "Okoli 7. ure sem šel čez parkirišče in prehod. Ko sem stopil na pločnik in naredil tri, štiri korake, je nenadoma prišel do mene, me pogledal v oči in me prijel za vrat od zadaj. Poskusil sem se ga znebiti, a nisem mogel. Ko sem videl, da gre z nožem proti mojemu vratu, sem ga prijel za roko, a me je vseeno dosegel," se je včeraj na sodišču Vasić spominjal dogodka, ki mu je za vedno spremenil življenje.

Porezal ga je po vratu, rokah, hrbtu

Branil se je in se poskušal otresti napadalca, a kljub temu ga je slednji porezal še po dlaneh, nogi in ledvenem delu.

"Porezal me je po vratu, še danes imam osem centimetrov dolgo vreznino, ki me boli, imel sem poškodovani obe roki, pa tudi hrbet," je našteval upokojenec, ki je tistega jutra klical na pomoč, a ga nihče ni slišal. K sreči se je uspel iztrgati moškemu, ki ga je brez razloga napadel. Ko je prišel do doma, sta žena in soseda poklicali reševalce.

Dogodka se ne spominja

In kdo je Vasiću uničil življenje, da ne more več hoditi na dolge sprehode, da ne spi ter mora jemati zdravila za pomiritev in spanje?

Gre za njegovega soseda Mitja Knepa, 42-letnika, ki ima hude zdravstvene težave - osebnostno motnjo, trpi zaradi sindroma odvisnosti od psihoaktivnih snovi in shizofrenije. Ravno zaradi tega je že invalidsko upokojen.

"Obžalujem dogodek in se ga ne spominjam," je včeraj rekel na sodišču Knep. Povedal je, da v tistem obdobju ni jemal zdravil, ki bi jih moral. Zdaj jih in se tudi boljše počuti.

Po napadu na pločniku se je Knep mirno odpravil po zalogo vložene zelenjave v Tuš.

Krvav v trgovino

Znano je tudi, kam je šel po napadu tistega jutra. Prodajalka v bližnjem Tušu se ga je namreč spomnila. "Bil je naša stalna stranka in nekoliko čuden, drugačen. Enkrat prej se je zgodilo, da je metal zvitke po tleh. Nikoli ni bil agresiven v naši prodajalni. Tistega dne se mi je zdel pod vplivom substanc, roke je imel krvave, a se s tem ni obremenjeval. Bil je tretji kupec tistega dne, jaz sem bila na blagajni. Pozdravila sem ga, a mi ni odzdravil, na pult je dal kumarice in papriko, plačal s petimi evri in odšel. Sploh ni počakal, da bi mu vrnila razliko," je dejala prodajalka.

Psihiatrično zdravljenje

Tožilka Renata Brodarič Trentelj

Tožilka Renata Brodarič Trentelj je med očitki poleg poskusa uboja navedla še dve poškodovanji tuje stvari, saj se je Knep enkrat spravil na vrata sosednjega stanovanja v bloku, kjer je živel, v drugem primeru pa je na policiji, kjer je bil priprt, splezal na mizo in uničil stropni svetilki.

Ker je vsa navedena dejanja storil neprišteven, ga čaka obvezno psihiatrično zdravljenje na oddelku za forenzično psihiatrijo v Mariboru, od koder so ga včeraj tudi pripeljali na novomeško okrožno sodišče.

