Dolenjski muzej z razstavo zbiral za Sklad za pomoč ljudem v stiski

22.3.2019 | 15:15

Žebljički miru na razstavi (Foto: Boštjan Pucelj)

Zbiranje prostovoljnih prispevkov na razstavi (Foto: Boštjan Pucelj)

Novo mesto - V okviru zgodovinske razstave 1918, ali nam prineseš MIR? Dolenjska in Dolenjci med prvo vojno, ki je bila na ogled v Dolenjskem muzeju med 14. septembrom lani in letošnjim 9. marcem, je potekalo tudi zbiranje prostovoljnih prispevkov v Sklad za pomoč ljudem v stiski Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, ki leto praznuje 20 let. Akcija je dosegla svoj namen, saj je bilo zbranih 427,21 evrov, je sporočila sekretarka novomeškega združenja Barbara Ozimek.

»V času prve svetovne vojne je dobrodelnost na različnih področjih prišla močno do izraza. Prebivalci Dolenjske so se kljub težkim časom, pomanjkanju in osebnih stiskah odzvali klicu po pomoči. Potekale so številne dobrodelne akcije, še posebej na področju zbiranja denarnih sredstev in različnega blaga za družine vpoklicanih vojakov in v okviru teh še zlasti za vdove in otroke padlih vojakov. Na pobudo Dolenjskega muzeja smo solidarnost vzpodbujali med obiskovalci na omenjeni razstavi. Ob oddaji dobrodelnega prispevka v zbiralnik Rdečega križa je obiskovalec lahko simbolično pritrdil žebljiček miru,« je pojasnila in pridala, da se vsem obiskovalcem za prostovoljne prispevke zahvaljujejo.

Od leta 1999 do zdaj so s pomočjo donacij v Sklad, katerega je že od samega začetka pokrovitelj novomeško podjetje Krka, razdelili 43.162 prehranskih paketov, 1898 finančnih pomoči, pomagali 2143 otrokom pri nabavi šolskih potrebščin, razdelili 331 štipendij in organizirali 84 večjih akcij, kot so obnova in gradnja hiše, pomoč invalidom ... »Zbrali in razdelili smo 1.300.000 evrov,« je še zapisala v sporočilu za javnost.

M. Ž.