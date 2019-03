Traktorist se je prevrnil in še napihal; migranti poskušajo na vse načine

22.3.2019 | 12:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Policisti PP Krško so bili v minuli noči obveščeni o prometni nesreči v Brezovici v Podbočju. Opravili so ogled in ugotovili, da je 57-letni voznik kmetijskega traktorja zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,24 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Dejanja so utemeljeno osumljeni 40-letni in 67-letni moški z območja Ljubljane, 60-letni moški iz Dominikanske Republike, ki biva na območju Ljubljane, in gospodarska družba z območja Ljubljane. Osumljenci so kupnino od prodaje počitniških objektov na Hrvaškem, ki so bili v lasti gospodarske družbe iz Ljubljane, preusmerili na drugo družbo in si z dejanje pridobili premoženjsko korist v višini 100.000 evrov, na škodo gospodarske družbe z območja Ljubljane.

Nezakonito v Slovenijo

Policisti Postaje mejne policije Dobova so med pregledom tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo na podvozju vagona našli skritega državljana Maroka, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Novi Lipi izsledili in prijeli štiri državljane Sirije, dva državljana Alžirije in državljana Palestine, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

J. A.