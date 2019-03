Ola nogavice, Heijus in Foodscaner so najbolj perspektivne ideje mladih

22.3.2019 | 13:00

Avtorji nagrajenih idej (od leve proti desni): nogavice s spominsko peno Ola nogavice (Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija), aplikacija za preverjanje alergenov v hrani Foodscanner (OŠ Antona Globočnika Postojna) in funkcionalni jabolčni sok s super zelišči, vitamini in minerali Heijus (Gimnazija Novo mesto). (Foto: SPIRIT Slovenija/LV)

Ljubljana, Novo mesto - Nogavice s spominsko peno Ola nogavice ekipe iz novomeške Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, funkcionalni jabolčni sok s super zelišči, vitamini in minerali Heijus, ideja dijakov novomeške Gimnazije, ter aplikacija za preverjanje alergenov v hrani Foodscanner, ki so jo izdelali učenci OŠ Antona Globočnika Postojna (sodelovali so preko Šolskega centra Postojna) so tri najperspektivnejše podjetniške ideje mladih dijakov in osnovnošolcev, ki imajo potencial za nadaljnji razvoj in morebitno realizacijo.

Izbrane ekipe so prejele 1000 evrov in dvomesečno mentorstvo za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje, ki je nastala v okviru projekta Spodbujamo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost med mladimi javne agencije Spirit Slovenija v sodelovanju z Slovenskim podjetniškim skladom.

Omenjeni projekt je nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih Spirit Slovenija izvaja že od leta 2013. Tokrat nagrajene pa so izbrali na podlagi lanskega Javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018.

Petčlanska strokovna komisija je med 32 predstavljenimi idejami že decembra lani izbrala deset najuspešnejših ekip, ki so za nadaljnji razvoj ideje s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele 500 evrov in trimesečno podporo poslovnih mentorjev. V sredo pa so ekipe predstavile napredek pri razvoju ideje v zadnjih mesecih in vizijo razvoja v prihodnje, komisija pa je med njimi izbrala tri najperspektivnejše, so v Spiritu zapisali

V projektu so poleg že omenjenih sodelovale še ekipe iz Elektrotehniške-računalniške srednje strokovne šole in tehniške gimnazije iz Ljubljene (Vegova), Ekonomske šole Novo mesto, Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče (gimnazija) ter Srednje elektro šole in tehniške gimnazije iz Šolskega centra Novo mesto.

M. Ž.