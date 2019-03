Voda za vse - ne prezrimo nikogar

22.3.2019 | 14:05

Miha Trdina in Stanka Koren z direkcije za vode (Foto: R.. N.)

V Šentrupertu so uredili strugo Bistrice, ki v preteklosti še ni bila regulirana. (Foto: R.. N.)

Šentrupert - Danes obeležujemo svetovni dan voda, ki letos poteka pod sloganom Voda za vse - ne prezrimo nikogar. Med tednom so se na temo upravljanja z vodami že zvrstili številni dogodki, danes pa je direkcija RS za vode na osmih lokacijah vodne infrastrukture po Sloveniji pripravila dan odprtih vrat. Tudi v Šentrupertu, kjer je potekal ogled struge Bistrica.

V Šentrupertu so vodotok v preteklosti že regulirali, pred novim letom pa so začeli urejati tudi del, ki še ni bil reguliran, to je odsek od kulturnega doma do mosta za Poštaje. »Gre za okoli 250 metrov. Na nekaterih delih je izbrani izvajalec poglobil dno. V sklopu projekta so bili obnovljeni oporniki kamnitega mostu, na nekaterih delih se je razširila struga, da se dobi isto pretočnost kot je na dol- in gor vodnem odseku. Ureditve se izvajajo na sonaravni način v sklopu naravovarstvenega soglasja,« je o urejanju Bistrice v središču Šentruperta povedal Miha Trdina, z direkcije za vode, sektor spodnje Save. Kot je še dodal, naj bi v Šentrupertu z deli zaključili v mesecu dni.

»Na današnji dan se skušamo čim bolj zavedati, kaj voda prinaša in tudi odnaša,« pa je povedala Stanka Koren z direkcije za vode. Po njenih besedah država v zadnjih letih namenja več denarja za vzdrževanje vodotokov. »Prav tako z letošnjim letom pridobivamo vodni sklad, ki je poseben sklad, kjer se nabere letno okoli 50 milijonov evrov, ki se bodo namenili za izboljšanju stanja voda,« je poudarila.

Ponekod velik problem precejšnja zarast vodotokov, kar zmanjšuje njihovo pretočnosti. »Z našo institucijo in večjim finančnim vložkom se skuša stanje izboljšati. Dejstvo je, da je potrebno kontinuirano delati več desetletja, da so rezultati vidni, je še dodala.

R. N.