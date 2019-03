FOTO: Padalci zavzeli letališče

22.3.2019 | 17:10

Med padalskim desantom (Foto: M. L.)

Poveljnik 72. brigade polkovnik Peter Zakrajšek (Foto: M. L.)

Poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Miha Škerbinc in državni sekretar Klemen Grošelj

Cerklje ob Krki - Na letališču Cerklje ob Krki so v okviru mednarodne vaje Sokol danes izvedli zračni desant. Vajo, ki je predhodnica vaje Takojšen odgovor, je predstavil poveljnik 72. brigade polkovnik Peter Zakrajšek. Preden je glavnina padalcev izskočila iz ameriških letal, ki sta poleteli iz Natove baze v Vicenzi, so na letališče doskočili padalci Slovenske vojske in zavarovali območje za poznejši, že omenjeni doskok glavnine.

V okviru današnjih dogodkov na letališču sta državni sekretar v ministrstvu za obrambo Klemen Grošelj in poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Miha Škerbinc predstavila vojaške vaje v letošnjem letu. Vojaške vaje v Sloveniji bodo po Grošljevih besedah stale okrog 7,5 milijona evrov, od tega bodo približno polovico povrnile Sloveniji države udeleženke.

Število vaj se zmanjšuje, a postajajo zahtevnejše. Letos bo v Sloveniji, kot je povedal brigadir Škerbinc, 10 pomembnejših mednarodnih vojaških vaj. Največ jih bo od začetka maja do druge polovice junija. Kot je dejal Škerbinc, je za Slovensko vojsko ceneje, če potekajo vaje v Sloveniji, z udeležbo na vajah v tujini pa slovenski vojaki pridobivajo nekatera znanja, ki jih doma ne morejo.

