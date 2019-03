Z avtom v odbojno ograjo

22.3.2019 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Zjutraj ob 7.21 se je na avtocesti Ljubljana—Obrežje pri Pristavici pri Velikem Gabru voznica z osebnim vozilom zaletela v odbojno ograjo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Trebnje in PGD Stična, ki so z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, odklopili akumulator na vozilu ter pomagali usmerjati promet. Delavci DARS-a so postavili prometno signalizacijo ter počistili kraj nesreče. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Dobri dve uri kasneje sta se na cesti Novo mesto—Metlika pred prelazom Vahta zaleteli dve osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali v SB Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe iz vozila in posuli razlite motorne tekočine. Delavci CGP Novo mesto so počistili cestišče.

Z ReCO Novo mesto še poročajo, da se je ob 11.43 v Šolskem centru Novo mesto sprožil požarni alarm. Poklicni gasilci GRC Novo mesto so pregledali objekt in ugotovili, da je šlo za lažni alarm.

Ob 15.31 pa je v kraju Praprotnica (občina Mirna) gorela suha trava na površini približno 25 arov, ogenj pa se je razširil še na deset bal sena. Gasilci PGD Mirna so požar pogasili.

V Posavju je dan minil bolj mirno, saj o iz ReCO Brežice o izrednih dogodkih ne poročajo.

M. M.