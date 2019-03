Atlasolog Stane Žagar pomaga ljudem

23.3.2019 | 17:00

Stane Žagar je eden prvih atlasologov na dolenjskem koncu.

Novo mesto - Ljudje že od nekdaj tudi sami iščejo rešitve za svoje zdravstvene težave in ena od nekonvencionalnih poti je atlasologija, ki jo naša uradna medicina sicer še ne priznava. A kot trdijo atlasologi, ki z masažo zatilja po metodi HumenUp (človek, vzravnaj se) pravilno nameščajo atlas - to je prvo vratno vretence pod lobanjo, ki je pri večini ljudi zamaknjeno - se potem hitro pokažejo izboljšave zdravja, boljše počutje, sproščenost, itd.

Za atlasologijo se je pred letom in pol navdušil tudi Novomeščan Stane Žagar z Muhaberja, k čemur ga je spodbudila njegova lastna dobra izkušnja. Ker želi pomagati tudi drugim, je postal eden prvih atlasologov na dolenjskem koncu.

Da je atlas zelo pomemben za celo telo, pravzaprav za življenje in zdravje, je že pred več kot sto leti zaznal utemeljitelj moderne kiropraktike Daniel Palmer. Premaknjen atlas, ki ga ima večina ljudi vse od rojstva, je po njegovem vzrok za skoraj vse bolezni in zdravstvene težave - to je pred devetimi leti z morfološko raziskavo »Naša glava je zasukana«, dokazal eden vodilnih strokovnjakov za hrbtenico prof. dr. Rainer Seibel. A Palmer ni našel načina, kako atlas povrniti v naraven položaj. Švicar Rene Schuemperli je kasneje spoznal, da pomaga že masaža, s katero se sprosti pritiske na živčne, krvne in limfne poti. Med izpopolnjevanjem tega odkritja z osnovnimi spremembami in dopolnitvami je srbski izumitelj Predrag Djordejić - ravno te dni, 12. marca, bo obiskal Novo mesto - razvil učinkovito metodo HumanUP namestitve atlasa.

Žagarjeva izkušnja

Atlas, najmanjše od vseh vretenc, a še kako pomembno.

Stanetu Žagarju je ta metoda zelo pomagala. Že dlje časa je imel bolečine v hrbtenici, kar je do takrat reševal tudi s pomočjo manualnega terapevta, potem pa so prišle še težave s prostato, naročen je bil tudi že na operacijo kolka. Slučajno mu je o tej masaži povedala znanka - šel je na predavanje, se navdušil in poskusil. Pred slabim letom in pol so mu namestili atlas in kot pravi Žagar, se je takoj po terapiji počutil kot prerojen.

»Prej sem šepal, skoraj vlekel eno nogo za sabo, bolela me je hrbtenica, ko sem na vrtu kaj plel, me je morala žena dvigniti kvišku. Po terapiji pa sem takoj normalno hodil, šel brez težav po stopnicah itd., resnično kot noč in dan. Težave v hrbtenici in vratnem delu so se uredile, napredoval sem leto dni, celo kolk je bil boljši, da sem operacijo odpovedal,« pripoveduje Žagar in doda, da se slednjih problemov sicer ni povsem rešil, »ker je bila obraba kolka žal že prevelika in bo zdaj verjetno potreben operativni poseg. A nasploh so rezultati takoj ali hitro vidni in to pri vseh, ki to poskusijo in prav nihče zaradi namestitve ni utrpel nobene škode.«

Pozitivne spremembe

Skozi atlas in ob njem potekajo vse živčne in krvne poti. Kot pravijo atlasologi, zaradi njegove nepravilne lege ali zamaknjenosti, ki je že od rojstva, ter ob dodatnih padcih, udarcih, poškodbah, sunkovitih gibih ipd., zamaknjenost postane eden glavnih vzrokov za zdravstvene težave. »Ljudje so si že od nekdaj masirali zatilje, ne da bi vedeli, da si s tem skušajo namestiti atlas. Ko se to uredi, so spremembe opazne na dveh področjih: boljši stik možganov s telesom, izboljšanje pretoka krvi, posledično hitrejša obnovitev in poživitev organizma. Zaradi delovanja gravitacije je boljša tudi statika telesa in hrbtenica se začne poravnavati,« spremembe opisuje Žagar, ki je po usposabljanju postal atlasolog.

S svojimi predstavitvami, predavanji in brezplačnimi pregledi želi, da ljudje pridejo do teh informacij, se seznanijo Z metodo, ki škodi prav gotovo ne, le izboljša in olajša lahko marsikaj. Atlas se namesti osebam, ki se včlanijo v Združenje HumanUP in vplačajo članarino, ki velja za vse življenje«, torej za vse nadaljnje kontrolne preglede in obiske pri atlasologu,« pove Žagar. Članarina za odrasle znaša dvesto evrov, za mladoletne polovično. Osebe z diagnozami avtizem, downov sindrom, aktivni rak, multipla, tetraplegiki… se obravnavajo brezplačno. Združenje ima tudi svojo spletno stran www.namestitev-atlasa-humanuo.si

Tudi sami skrbeti za zdravje

Nameščanje atlasa atlasolog opravi s posebnim, za to prilagojenim masažerjem, s katerim v nekaj minutah masira in z visokimi vibracijami mehča legimente v zatilju. »Atlas, ki se ga mi sploh ne dotaknemo, se nato sam uravna, mi le preverimo, ali je v pravilni legi. Nato stanje kontroliramo. Običajno oseba takoj začuti olajšanje, glavo lažje obrne levo in desno, roke gredo višje na hrbtu kot prej itd.,« pravi Žagar in našteva kup zdravstvenih sprememb na boljše. A obenem doda, da moramo za svoje počutje marsikaj narediti tudi sami: spremeniti svoje slabe navade pri drži in prehrani. Priporoča čim bolj zdravo, domačo hrano, pitje dovolj in čim bolj čiste vode, pa gibanje, pri čemer omeni zlasti hojo, ker takrat gravitacija najbolj deluje in je najbolj primerna za vse.

»Vse življenje sem delal z ljudmi, že po naravi pa sem tudi zelo vedoželjen, vedno sem iskal kaj novega, saj me je marsikaj zanimalo, tudi zdravstvo in preventiva. Marsikakšno svojo težavo sem že rešil tudi brez zdravnikov,« pravi Žagar, ki ga je poklicna pot vodila od vajenca do fakultete.

Ne glede na skeptičnost nekaterih o atlasologiji in njihovo mnenje, da gre pri vsem le za placebo učinek, pa glede na izpovedi mnogih ljudi očitno marsikomu tovrstna masaža pomaga pri zdravju in boljšem počutju. To ni nepomembno zlasti ob sedanjem stanju v našem zdravstvu, ko so čakalne vrste za mnoge preglede in posege vse predolge in je marsikdaj prav zato za ustrezno zdravljenje že prepozno.

Članek je bil objavljen v 11. št. Dolenjskega lista 7. marca.

Besedilo in fotografiji: L. Markelj