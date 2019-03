Tokrat so se predstavili učitelji

23.3.2019 | 23:00

Peter Zoltan, Ana Avšič in Tilen Artač

Jan Čibej na marimbi

Včerajšnji koncert sta odprla Tomaž Rožanec in Sandi Ravbar.

Trebnje - Galerija likovnih samorastnikov Trebnje in tamkajšnja glasbena šola sta pred dnevi pripravili drugi koncert iz cikla Četrtkova sozvočja. V dvorani Stik, ki je bila dobro zapolnjena, so se predstavile komorne skupine učiteljev trebanjske glasbene šole.

»Ukvarjali se bomo predvsem s klasično glasbo, medtem ko ima duo harmonik bolj zabaven program,« je včeraj pred začetkom koncerta dejala ravnateljica Glasbene šole Trebnje Tatjana Mihelčič Gregorčič. Po njenih besedah s temi koncerti povezujejo glasbeno in likovno umetnost. »Lani so se v sklopu Četrtkovih sozvočij predstavili učenci, letos pa se bodo učitelji. Učenci jih bodo tako lahko videli na delu. Pri tem je precej vzgojnega momenta, otroci pa se bodo še bolj seznanili s takšno glasbo,« je še dodala Mihelčič Gregorčičeva.

Na začetku sta se predstavila harmonikarja Tomaž Rožanec in Sandi Ravbar, nato je svoj razkošen talent na marimbi pokazal Jan Čibej, številni so z zanimanjem poslušali tudi pihalni trio, ki so ga sestavljali Špela Lampret na flavti, David Kocijan na saksofonu in Jožica Zupančič na bas klarinetu. Za njimi je sledil nastop klavirskega tria v sestavi Jelena Boljubaš, Ana Avšič in Lucija Grošelj Boroza, Schubertovo Serenado so zaigrali Špela Lampret, Jernej Korbar in Sara Zajc, piko na i odličnemu koncertu pa je dal klavirski trio, ki so ga sestavljali Zoltan Peter na klavirju, Ana Avšič na violini in Tilen Artač na violončelu.

Četrtkova sozvočja so začeli prirejati pred leti, ko je mednarodni tabor likovnih samorastnikov praznoval 50-letnico delovanja. »S taborom smo želeli v ospredje postaviti sodelovanje različnih institucij na področju umetnosti. Takrat je tudi glasbena šola s svojim programom podprla naš jubilej.Ta sozvočja prinašajo še nadgradnjo glasbenega dogajanja. Če imamo vrhunsko likovno umetnost, predpisujemo da imamo tudi vrhunsko glasbeno umetnost, tako da nam samo še kakšna poezija ali drama manjkata,« je dejala Patricija Pavlič, direktorica Centra za kulturo in izobraževanje Trebnje, ki bdi nad delovanjem tukajšnje Galerije likovnih samorastnikov.

Naslednji koncert v nizu četrtkovih sozvočij bo 18. aprila, ko se bodo predstavil družinski kvartet Strmole.

Besedilo in fotografije: R. N.

