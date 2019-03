Ponoči na delu gasilci

23.3.2019 | 08:00

Foto: arhiv DL

Danes ponoči je ob 0.26 v naselju Trnovec, občina Metlika, zagorel zabojnik. Gasilci PGD Lokvica so požar omejili in pogasili. En zabojnik za papir je ogenj popolnoma uničil, dva zabojnika v bližini pa sta delno poškodovana. Na kraju so bili prisotni tudi policisti, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Gasilci so bili na delu tudi v občini Mirna, saj je ob 3.19 v naselju Praprotnica prišlo do ponovnega vžiga na treh balah sena. Gasilci PGD Mirna so pogasili požar.

R. N.