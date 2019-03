S spuščanjem gregorčkov pozdravili pomlad

23.3.2019 | 09:00

V Trebnjem so tudi letos obudili stari slovenski običaj.

Predsednica Turističnega društva Trebnje Maja Jarc

Otroci so od doma prinesli domiselno izdelane ladjice, ki so jih spustili po Temenici.

Trebnje - Ker jim je na predvečer gregorjevega zagodlo slabo vreme, so zato člani Turističnega društva Trebnje včeraj ob svetovnem dnevu voda pripravili spuščanje gregorčkov po reki Temenici. Kot je povedala predsednica društva Maja Jarc, so na ta način pozdravili pomlad.

V društvu so se pred nekaj leti odločiti organizirati prireditev, ki bo namenjena mladim. »Stremimo tudi k temu, da obujamo in ohranjamo stare običaje, kajti ni vse v novodobnih stvareh. Otroci tako vidijo, kaj je bilo včasih in kako so delali,« je še dodala Jarčeva.

Otroci so od doma prinesli različne ladjice, ki so jih spustili po Temenici. Večinoma so bile izdelane iz ekoloških in biološko razgradljivih materialov. Kot pravijo v turističnem društvu skušajo tudi na ta način mlajše osveščati o pomenu ohranjanja in varovanja narave. »Trebanjska občina je zelo lepa in treba je skrbeti, da je takšna tudi ostane,« poudarja Jarčeva.

Z letošnjim pozdravom pomladi, čeprav je bilo nekoliko kasneje, kot so sprva predvidevali, so bili v trebanjskem turističnem društvu zadovoljni in tudi naslednje leto se bodo potrudili, da bodo gregorčki znova plavali po Temenici.

Besedilo in fotografije: R. N.

