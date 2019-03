Sevniški graščaki pri zmagovalcu 8. festivala modre frankinje

23.3.2019 | 10:00

Martin Pečarič je predstavil gostom klet, a tudi vina.

Čurile - Na Gradu Sevnica že vrsto let pripravljajo mednarodni festival modre frankinje, na katerem ocenijo vina iz te avtohtone slovenske sorte grozdja. Junija lani je postal absolutni prvak na festivalu vinogradnik in vinar Martin Pečarič iz Čuril pri Metliki.

Ker želijo organizatorji festivala modre frankinje med letom preveriti kakovost in postopke pridelave zmagovalne modre frankinje, skupaj s člani društva Sevniški graščaki obiščejo absolutnega zmagovalca. Tako so bili včeraj zvečer gostje Hiše vina Pečarič. Gospodar Martin jih je popeljal skozi vinsko klet in jim predstavil domačijo, na kateri v treh generacijah v sožitju živi kar devet članov družine Pečarič. Seveda so gostje, ki so tudi zaplesali, na degustaciji poskusili nekaj od 20 različnih vin, ki jih imajo v vinski kleti Pečaričevi.

Mojca Pernovšek, direktorica Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica se je gostitelju zahvalila za gostoljubnost s sevniško salamo. Rok Petančič pa je predstavil mednarodno ocenjevanje modre frankinje, ki bo v okviru 9. festivala potekalo 9. maja, letošnji festival, ki bo na Gradu Sevnica 9. junija, in projekt Modra frankinja – žametno vino regije Posavje.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

