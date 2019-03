Kmalu nova postajališča

Pomlad prinaša širitev in novo sezono sistema izposoje koles GoNM. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - V Mestni občini Novo mesto ponovno deluje avtomatiziran sistem za izposojo koles GoNM, ki bo v tem letu še nadgrajen z devetimi novimi postajami, dvajsetimi navadnimi kolesi, petinštiridesetimi električnimi kolesi in aplikacijo za pametne telefone, so sporočili z novomeške občine.

Kolesa si je mogoče že sedaj izposoditi na petih lokacijah: na Seidlovi, Novem trgu, pri BTC-ju, Šolskem centru Novo mestu in na Ulici Slavka Gruma. V aprilu bodo v sistem dodali še štiri postaje z dvajsetimi kolesi na Drski, Glavnem trgu, pri Osnovni šoli Bršljin in na Seidlovi cesti. »V maju bo sistem nadgrajen še z dodatnimi petimi postajami in petinštiridesetimi električnimi kolesi, ki bodo na Kandiji, Ragovski ulici, v Podbrezniku, pri Osnovni šoli Šmihel in Portovalu, uporabnikom pa bo za uporabo sistema na voljo tudi aplikacija za pametne telefone,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Zaradi povečanega obsega postaj in uvajanja koles na električni pogonse spreminjajo cene članarine sistema. Obstoječim uporabnikom velja članarina do datuma poteka v letošnjem letu, za nove uporabnike, ki se bodo v sistem prijavili do 25. maja, bo letna članarina znašala 15 evrov, po tem pa bo 25 evrov. Po 25.maju bo na voljo tudi mesečni paket za 5 evrov, so še sporočili.

Kot poudarjajo na novomeški občini, je uporaba sistema GoNM zelo enostavna, saj se morajo uporabniki pred uporabo zgolj registrirati v prostorih Turistično informacijskega centra, kjer plačajo članarino in s tem prejmejo kartico za brezplačno uporabo koles. Dodatne informacije o delovanju in uporabi sistema izposoje koles si lahko uporabniki preberejo na spletni strani sistema GoNM.

