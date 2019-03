Sprejem športnikov občine Krško

23.3.2019 | 12:00

Športnikom so podelili priznanja.

Župna Miran Stanko

Krško - Župan občine Krško Miran Stanko je včeraj v Kulturnem domu Krško čestital športnicam in športnikom, ki so lani dosegli vidnejše rezultate v posameznih športnih disciplinah. S športniki in gosti je svoje izkušnje delil domači triatlonec Jaroslav Kovačič, član Športnega društva Posavje.

Predlog o izboru povabljenih športnikov je na podlagi kriterijev in predlogov, ki so jih podali športni klubi in društva v občini Krško, v sodelovanju s Športno zvezo Krško pripravila Komisija za šport občine Krško, ki jo vodi Boštjan Pirc.

Kot je poudaril krški župan, so v občini številna športna društva, organizacije in klubi, ki so v preteklem letu dosegli uspehe na različnih področjih. Dodal je, da je takšen sprejem priložnost, da se športniki med sabo še bolj spoznajo in družijo. »Z vsakoletnimi razpisi občina podpira delo vseh, tako na programskem delu kot z vlaganji v infrastrukturo. Lani je za področje športa in rekreacije namenila skupno nekaj več kot 700.000 evrov, od tega med drugim 205.400 evrov za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in društvom, 14.700 evrov za sofinanciranje nabav osnovnih sredstev, 10.200 evrov za dotacije za druge športne dejavnosti, 86.000 evrov za sofinanciranje najemnin za uporabo športnih površin in dvoran, okoli 306.000 evrov za investicije v objekte in opremo ter ostalo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Osrednji gost triatlonec Jaroslav Kovačič je z zmago na triatlonu na Nizozemskem septembra lani dosegel uspeh kariere. S časom 7:55,44 je kot prvi Slovenec na najdaljši triatlonski preizkušnji premagal magično mejo osmih ur. »Ko gremo v ta proces treninga in tekmovanj, nenehnega boja – da ali ne, odstopim ali nadaljujem, to je Ironman,« je poudaril Kovačič, so sporočili z občine. Njegov cilj je nastopiti na triatlonu na Havajih.

Številnim športnikom so za njihove uspehe podelili priznanje.

Prireditev, ki jo je povezoval Aleš Tuhtar, so s svojim nastopom popestrile članice Mažoretnega kluba Baton Krško in plesalci Plesnega kluba Lukec,

R. N., foto: občina Krško

