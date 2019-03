V nesreči dve osebi poškodovani; obstal na otočku

V naselju Straža pri raki je zagorel podrast pri gozdu Gasilci hitijo na intervencijo. (Foto: M. B.)

Z brežiškega regijskega centra za obveščaje so sporočili, da sta danes ob 12.16 pri kraju Bukošek, občina Brežice, trčili kombinirano in osebno vozilo. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Reševalci NMP Brežice so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje motornih tekočin, odklopili akumulatorja na obeh vozilih, izvlekli vozilo iz jarka in nudili pomoč vlečni službi.

Zagorelo kombinirano vozilo

Ob 13.07 je v Slovenski vasi, občina Brežice, zagorelo kombinirano vozilo. Začetni požar so omejili policisti na mejnem prehodu, nato pa so Gasilci PGD Obrežje požar pogasili in pregledali vozilo.

Zagorelo tudi v naravi

Na delu so bili tudi gasilci PGE Krško, PGD Straža pri Raki, Smednik in Velika vas, saj je ob 14.11 v naselju Straža pri Raki, občina Krško, zagorel podrast v gozdu.

Obstal na otočku

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje pa so sporočili, da so ob 12.42 v Damlju, občina Črnomelj, posredovali gasilci PGD Črnomelj pri reševanju osebe, ki je obstala na otočku v reki Kolpi. V intervenciji je ugotovljeno, da je otoček na ozemlju Republike Hrvaške, za osebo bodo poskrbeli pristojni hrvaški obmejni organi.

