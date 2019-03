Nepozaben vikend na ŠVICu

24.3.2019 | 08:10

Študentski vikend inteligence in cvička, ali po domače ŠVIC je največji dvodnevni študentski festival na Dolenjskem, ki se po nekaj letih “pavze” vrača v vsej svoji veličini. Potekal bo 5. in 6. julija na Čatežu pri Trebnjem.

Za seboj ima Festival ŠVIC že precejšnjo zgodovino, nazadnje se je izvajal leta 2015, letos pa so se v Klubu študentov občine Trebnje odločili festival obuditi nazaj ter ga v letu 2019 izboljšati z raznovrstnimi idejami vseh sodelujočih in pridnih aktivistov.

Žur do jutranjih ur

Organizatorji letošnjega ŠVICa so že razkrili nastopajoče, ki bodo v petek in soboto razvneli množico. V dveh večerih se bodo na odru zvrstila že poznana in tudi obetajoča imena domače in tuje glasbene scene. Med njimi Big Foot Mama, Prljavo Kazalište, SARS, Mi2, D’NeeB, Lumberjack, Rock partyzani, Happy Ol' McWeasel in ostali.

Pester dnevni program

ŠVIC se odvija na idilični gozdni jasi ob potoku v Dolenji vasi pri Čatežu, kjer je poleg velikega šotorišča, prireditvenega prostora in športnih igrišč obiskovalcem na voljo tudi bazen. Poleg že tradicionalnih študentskih iger bodo obiskovalcem čas krajšale različne dejavnosti. Športni navdušenci se bodo udeležili turnirja v košarki, nogometu in odbojki, poskrbljeno bo za jutranjo budnico, aktivno osvežitev z aerobiko v bazenu, na voljo bosta lepotilni in chill kotiček ter najrazličnejše družabne igre. Poskrbljeno bo tudi za vse ustvarjalne duše, ki bodo lahko uživale na bodypaintingu. To so le nekatere izmed aktivnosti, ki jih za vas pripravlja organizacijska ekipa. Obljubljajo nepozaben vikend, čas za spanje pa bo prišel na vrsto v nedeljo.

Dvodnevne vstopnice vključujejo brezplačno kampiranje, parkiranje, dnevne in večerne aktivnosti, nastop več kot 10 glasbenih skupin, za vse obiskovalce pa bo na voljo tudi brezplačna ohladitev v bazenu. Po akcijski ceni so na voljo le še do petka, 22. marca 2019 na vseh prodajnih mestih Eventim ali preko Eventimove spletne strani.

Spremljajte ŠVIC tudi na njihovem Facebook ter Instagram profilu, kjer se redno vrstijo vse pomembne informacije o prodaji vstopnic, dnevnem in večernem programu. Za vse dodatne informacije in nakup vstopnic pa odklikajte še na njihovo spletno stran.

