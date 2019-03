Jubilejno leto za trebanjski CIK

24.3.2019 | 09:45

Računalniški tečaj na CIK Trebnje (Foto: CIK Trebnje)

Trebnje - Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje letos praznuje 60-letnico delovanja. V jubilejnem letu bodo pripravili niz dogodkov, s katerimi bodo predstavili dejavnosti in rezultate v teh šestih desetletjih. Ves ta čas bodo v akciji Sva skupaj gulila Cikove klopi? iskali sošolce, prijatelje iz posameznih izobraževanj, so sporočili s CIK Trebnje.

Že pred šestimi desetletji so se dobro zavedali pomena izobraževanja odraslih, nenehnega ustvarjanja aktualnih znanj in spretnosti za potrebe lokalnega gospodarstva in razvoja lokalne skupnosti, zato so leta 1959 ustanovili ljudsko univerzo, ki jo okolje danes pozna kot Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Ljudska univerza se je, kot so zapisali v sporočilu za javnost, leta 1965 preimenovala v delavsko univerzo, čez dve leti so priključili še knjižnično dejavnost. Zaradi razvoja in širitve programske ponudbe se je leta 1977 Delavska univerza preimenovala v Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Leta 1983 so med dejavnosti priključili še osnovno glasbeno izobraževanje, leta 1994 pa z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje še galerijsko dejavnost.

»Naša organizacija je ves čas skrbela za pestro ponudbo izobraževanj, sprva res za odrasle, v zadnjih letih pa za vse generacije. Knjižnica in glasbena šola sta danes samostojna zavoda, medtem ko galerijsko dejavnost še vedno s ponosom in veseljem opravljamo v sklopu CIK-a Trebnje, katerega temeljno poslanstvo danes je spodbujanje vseživljenjskega učenja, razvijanje in nudenje kakovostnega in uporabnega izobraževanja za vse generacije ter pri tem uporabnikom zagotavljati potrebno pomoč, informacije in svetovanje,« pravi direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.

V lanskem šolskem letu je bilo v vseh programih (programi za pridobitev izobrazbe, programi strokovnega izobraževanja in programi splošnega izobraževanja) na CIK-u 4.771 udeležencev, so še navedli v sporočilu za javnost. Ena od njih je bila tudi Martina Povše iz Šentruperta: »Že več let se udeležujem različnih izobraževanj – obiskovala sem že motivacijske treninge, trenutno pa obiskujem tečaj angleščine in računalništva. Vedno najdem kaj za sebe ali svojo družino. Zaposleni na CIK-u so profesionalni, prijazni, pripravljeni prisluhniti potrebam krajanov.«

R. N.