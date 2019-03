Ogenj ogrožal mizarsko delavnico

24.3.2019 | 08:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči tik pred 23. uro je v Ždinji vasi ogenj ogrožal kurilnico v mizarski delavnici. Zaradi prežganega tesnila na vratih peči na trda goriva je ogenj bruhal ob vratih ter ogrožal lesne ostanke v bližini. Pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Ždinja vas so ogenj nadzorovali domači.

Gasilci so pogasili ogenj v peči, peč izpraznili in s termovizijsko kamero pregledali okolico peči ter dimnika. Odsvetovali so nadaljnje kurjenje do zamenjave tesnila.

Ob 13.05 so v Kaplji vasi (občina Sevnica) našli minometno mino italijanske izdelave iz 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Ljubljanske regije sta nevarno najdbo uničila na kraju najdbe.

M. M.