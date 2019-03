FOTO: Folklorni večer topliških podeželskih žena

24.3.2019 | 11:30

Folklorna skupina Izvir Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice

S svojim nastopom je navdušila tudi folklorna skupina Osnovne šole Vavta vas.

Tamburaška skupina KD Kres iz Novega mesta

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah skoraj ni prireditve, na kateri ne bi s svojimi dobrotami sodelovale članice domačega društva podeželskih žena, ki pa med drugim tudi pojejo in plešejo. Kako dobro jim gre, so pokazale včeraj, ko so v veliki dvorani kulturno kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah pripravile folklorni večer z gosti.

Topliško društvo podeželskih žena šteje okoli 120 članic in ima več sekcij. Pred enajstimi leti so oblikovale tudi folklorno skupino, s katero prav tako ohranjajo ljudsko izročilo. »Na začetku nas je bilo 18 in to število kar ohranjamo. Zdaj imamo tudi nekaj moških, ki so se opogumili, da se nam pridružijo. Vadimo pod vodstvom Franca Šprajcerja in Branke Moškon,« je povedala predsednica društva Marija Šuštaršič, ki je tudi sama del folklorne skupine.

Vsako leto pripravijo folklorni večer, s katerim počastijo dan žena in materinski dan. »Med drugim tudi pokažemo, kaj smo se naučile čez leto,« še dodaja Šuštaršičeva.

Na občnem zboru društva je padla ideja, da bi folkloristke dobile svoje ime. Odločile so se, da bo odslej folklorna skupina Izvir. »Dolenjske Toplice so prepoznavne po termalni vodi, ki nekje izvira. Razmišljale smo tudi o vrelcu, vendar takšno ime ima že občinsko glasilo. Lahko bi bile tudi brbučke, a na koncu je prevladal izvir,« je povedal predsednica topliških podeželskih žena.

Sinočnje prireditve se je udeležil tudi domači župan Franc Vovk, ki je dejal, da s tovrstnimi večeri gospodinje poskrbijo za prijetno druženje občanov. Po njegovih besedah je druženje danes zelo pomembno, kajti vedno pogosteje za to »ni dovolj časa«. Med drugim je povabil moške, ki radi plešejo, da se pridružijo gospodinjam.

Poleg domače skupine so nastopile še ženski pevski zbor iz Dobrniča, otroška folklorna skupina Osnovne šole Vavta vas, harmonikarja Dejan Bradač in Primož Turk, folklorna skupina plamen iz Škocjana in tamburaška skupina KD Kres iz Novega mesta.

Besedilo in fotografije: R. N.

