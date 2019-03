Povedli pet minut pred koncem, vendar …

24.3.2019 | 08:40

ilustrativna slika (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Košarkarji Rogaške so v tekmi 4. kroga lige Nova KBM za prvaka doma premagali Krko z 90:80 (17:17, 43:36, 65:56). Rogaška je tako dosegla pomembno zmago, potem ko je z dobro igro v večjem delu tekme nadzorovala potek dvoboja in ga zanesljivo pripeljala do konca. Na lestvici sta ekipi zdaj skupaj s po dvema zmagama in porazoma. Ekipi sta v prvem delu tekmovanja v medsebojnih dvobojih dosegli po eno zmago in en poraz.

Začetek je bil včeraj še izenačen, pozneje pa so domači prišli do manjše prednosti in so drugo četrtino dobili za sedem točk. Prednost so obdržali tudi še v tretji, ko je narasla na 65:56.

A Krka se ni predala, gostje so se hitro približali in v zadnji četrtini pet minut pred koncem za trenutek po trojki Marka Jošila celo povedli (69:71). Rogaška je dogovorila s trojko Mirze Sarajlije, v končnici pa odigrala bolj zbrano kot Krka.

Prednost 82:75 poldrugo minuto pred koncem je zadoščala, Krka se je še približala na štiri točke, preobrata pa ni zmogla in Rogaška je na koncu slavila za deset točk. Domači so tudi zelo učinkovito izvajali proste mete, od 30 poskusov so zgrešili le enega.

Sarajlija je bil s 16 točkami najboljši strelec tekme, 15 jih je dodal še Marko Pajić, pri gostih pa sta jih po 15 dosegla tudi Jošilo in Dalibor Đapa.

V naslednjem krogu bo Krka 28. marca gostila Sixt Primorsko, Rogaška pa bo 31. marca gostovala pri Petrolu Olimpiji.

Rogaška - Krka 90:80 (17:17, 43:36, 65:56)

* Dvorana ŠD Rogaška Slatina, gledalcev 450, sodniki: Petek (Maribor), Špendl (Maribor), Gajšek (Podčetrtek).

* Rogaška: Vašl 11, Pajić 15 (7:8), Bilić 8 (2:2), Davis 10 (4:4), Knežević 8 (6:6), Šantelj 8 (4:4), Durnik 2 (2:2), Kosič 6, Sarajlija 16 (2:2), Mijović 6 (2:2).

* Krka: Lapornik 10 (1:2), Bratož 9, Stipaničev 6, Fifolt 9 (3:4), Škedelj 2, Balažič 2, Marinelli 12 (0:1), Jošilo 15 (0:2), Đapa 15.

* Prosti meti: Rogaška 29:30, Krka 5:10.

* Met za tri točke: Rogaška 11:29 (Sarajlija 4, Vašl 3, Pajić 2, Kosić 2), Krka 13:25 (Jošilo 3, Lapornik 3, Vašl 3, Marinelli 2, Đapa 2).

* Osebne napake: Rogaška 21, Krka 29.

* Pet osebnih: Vašl (35.), Bilić (36.).

Izidi košarkarske lige Nova KBM in lestvici:

* liga za prvaka, 4. krog:

Rogaška - Krka 90:80 (17:17, 43:36, 65:56)

Hopsi Polzela - Petrol Olimpija 65:59 (21:9, 31:31, 44:46)

* Lestvica:

1. Sixt Primorska 3 3 0 259:183 6

2. Rogaška 4 2 2 323:339 6

3. Krka 4 2 2 310:297 6

4. Hopsi Polzela 4 2 2 270:297 6

5. Petrol Olimpija 3 2 1 203:196 5

6. Helios Suns 4 0 4 278:331 4

* liga za obstanek, 4. krog:

Šenčur Ggd - Zlatorog Laško 74:69 (20:18, 37:34, 58:49)

Ilirija - Šentjur 64:60 (20:11, 32:24, 47:45)

* Lestvica:

1. Šentjur 10 7 3 739:738 17

2. Šenčur Ggd 10 6 4 781:750 16

3. Zlatorog 10 5 5 779:748 15

4. Ilirija 10 2 8 757:820 12

STA, M. M.