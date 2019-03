Prva zmaga Škaperja na klopi Ribnice

24.3.2019

(Foto: I. V., arhiv DL)

Ribnica, Trebnje, Ivančna Gorica - Rokometaši Rika Ribnice so v tekmi 1. kroga končnice (od 1. do 6. mesta) premagali Urbanscape Loko s 35:32 (23:19). Ob tem so zabeležili prvo zmago pod vodstvom Damjana Škaperja, ki je pred zadnjim krogom rednega dela državnega prvenstva zamenjal odstavljenega Sinišo Markoto in na svojem prvem obračunu vknjižil remi proti ormoškemu Jeruzalemu.

Ekipi sta izmenično dosegali gole do 22. minute in izida 16:16. Temu so sledili trije goli Ribnice, ki v končnici prvega polčasa ni popuščala, na odmor je šla s štirimi goli prednosti.

V 34. minuti so domači prvič na tekmi vodili s 25:20, gosti so pet minut kasneje prišli do 24:26, a hitro spet zaostajali za štiri gole. Škofjeločani so zbrali dovolj moči in tekmo v 50. minuti postavili v začetno izhodišče (29:29).

A jim je moči za popoln preobrat zmanjkalo. Ko so domačini povedli, prednosti niso več izpustili iz rok.

Urbanscape Loka bo v drugem krogu igrala proti Gorenju Velenju, Riko Ribnica pa proti Kopru.

Gregor Košmrlj, igralec Rika Ribnice: "Igra je bila zelo hitra, zato je bilo toliko golov. Obramba nam je nekoliko šepala, pri zaključnih strelih gostujočih igralcev nismo bili dovolj skoncentrirani, nismo imeli dvignjenih rok. V napadu nam je steklo bolje, saj smo dosegli dosti golov. Točke so ostale doma, kar je na koncu najpomembneje."

Anže Jeseničnik, igralec RD Urbanscape Loka: "Tekmo smo odprli dokaj dobro, glede na to, da smo prišli brez dveh ključnih igralcev. Trener je nam mlajšim ponudil priložnost, da se izkažemo. Menim, da smo jo dobro izkoristili, saj smo izgubili proti zelo dobremu nasprotniku le za tri gole."

Riko Ribnica - Urbanscape Loka 35:32 (23:19)

* ŠC Ribnica, gledalcev 310, sodnika: Dejan in Igor Ivančič (oba Gorišnica).

* Riko Ribnica: Strmljan 4, Horvat 3, Vujačić 6, Glavan, Žagar, Knavs 5 (5), Ranisavljević, Pahulje, Lešek 2, B. Nosan 5, Klarič, Pucelj 4, Tomšič 2, M. Nosan, Setnikar 4, Košmrlj.

* Urbanscape Loka: Božnar, Vrbinc 7, Gartner, Dolenc, M. Jesenko, U. Pipp 1 (1), Juričan, Bradeško, Mali 1, Jeseničnik 2, M. Pipp 1, Bergant 3 (2), A. Jesenko 8, Bogdanič-Jenko, Plestenjak 2, Marinović 6.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (5), Urbanscape Loka 4 (3).

* Izključitve: Riko Ribnica 4, Urbanscape Loka 6 minut.

* Rdeč karton: /.

Dolenjci so včeraj igrali tudi v ligi za obstanek. Dol TKI Hrastnik je izgubil proti ekipi Trima Trebnje z 21:27 (10:14, rokometaši moštva Jeruzalem Ormož pa so bili s 33:30 (18:14) boljši od Sviša iz Ivančne Gorice.

Urh Brana, vratar Trima Trebnje: "Tekma je za nami. Videli smo, da z borbenostjo in pravim pristopom lahko pariramo čisto vsakemu. Pohvalil bi vse fante, od prvega do zadnjega, saj smo danes prikazali pravi obraz. Če bomo še naprej tako igrali, kot smo danes, si lahko obetamo prvo mesto v končnici za obstanek."

Izidi 1. kroga končnice rokometne lige NLB in lestvica:

* Izidi:

- končnica, skupina od 1. do 6. mesta, 1. krog:

- petek, 22. marec:

Gorenje Velenje - Maribor Branik 28:22 (17:12)

- sobota, 23. marec:

Riko Ribnica - Urbanscape Loka 35:32 (23:19)

- nedelja, 24. marec:

18.45 Koper 2013 - Celje Pivovarna Laško

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 0 0 0 0 0:0 38 (38)

2. Gorenje Velenje 1 1 0 0 28:22 36 (34)

3. Riko Ribnica 1 1 0 0 35:32 36 (34)

4. Maribor Branik 1 0 0 1 22:28 28 (28)

5. Koper 2013 0 0 0 0 0:0 27 (27)

6. Urbanscape Loka 1 0 0 1 32:35 22 (22)

- končnica, skupina od 7. do 12. mesta:

- sobota, 23. marec:

Dol TKI Hrastnik - Trimo Trebnje 21:27 (10:14)

Jeruzalem Ormož - Sviš Ivančna Gorica 33:30 (18:14)

- petek, 12. april:

19.00 Krka - Dobova

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 1 1 0 0 27:21 22 (20)

2. Krka 0 0 0 0 0:0 19 (19)

3. Jeruzalem Ormož 1 1 0 0 33:30 16 (14)

4. Dobova 0 0 0 0 0:0 12 (12)

5. Dol TKI Hrastnik 1 0 0 1 21:27 11 (11)

6. Sviš Ivančna Gorica 1 0 0 1 30:33 5 (5)

* Opomba: v oklepajih so zapisane točke, ki so jih ekipe prenesle iz rednega dela državnega prvenstva

