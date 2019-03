Odbojkarji drevi v četrtfinalu

24.3.2019 | 10:20

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Odbojkarje novomeške Krke drevi ob 19. uri čaka prva od dveh tekem četrtfinala končnice državnega prvenstva s kanalskim Salonitom. Dosedanjo sezono in pričakovanja pred četrtfinalom je v intervjuju s Simonom Veselom strnil trener novomeške vrste Tomislav Mišin, ki je iz zagrebške Mladosti v Novo mesto prišel avgusta lani: »Sezona je bila izredno zahtevna in izčrpljujoča. Tu predvsem ciljam na izenačenost vseh ekip v ligi. Pred začetkom sezone nas je malokdo videl na petem mestu. No, ljudje v klubu in strokovni štab smo od začetka verjeli v to ekipo. Govor je o sijajni mladi ekipi, ki predvsem rada igra odbojko. Enostavno je prihajati na treninge, ko veš, da se igralci borijo, grizejo. Ekipa je napredovala iz meseca v mesec, kar me še posebej veseli. Največje zasluge gredo igralcem, ki so poleg šolskih in službenih obveznosti na treningih dajali vse od sebe. Prepričan sem, da jim ni bilo lahko. Ekipa Salonita je s svojimi rezultati pokazala, da sodi v sam vrh slovenske odbojke. Gre za uigrano ekipo s sijajnimi posamezniki. Njihova igra se vrti okoli sprejemalcev, Čabarkape in Peterlina. Prav od tu preti največja nevarnost. Menim, da nas čakata negotovi tekmi. Razlike v kvaliteti med ekipama so majhne. Navsezadnje gre za končnico, kjer bosta obe ekipi maksimalno motivirani, popuščanj ne bo.«

Druga tekma četrtfinala bo v Kanalu v četrtek, 28. marca. Zmagovalec četrtfinalnega dvoboja med Krko in Salonitom se bo v polfinalu 3. in 6. aprila pomeril z ACH Volleyjem.

I. V.