Klara prvakinja med članicami, Lea med mlajšimi mladinkami

24.3.2019 | 12:00

Klara Ljubi - članska prvakinja (Foto: Peter Kastelic, AZS)

Foto: Peter Kastelic, AZS

Velenje - Triatlonec Matevž Planko (AK Šentjur) in atletinja Klara Ljubi (Krka) sta nova članska državna prvaka v krosu. Nihče od njiju ni bil absolutni zmagovalec na svoji razdalji, saj je Planka prehitel Jan Kokalj (Kladivar), ki si je naslov pritekel med mlajšimi člani, predstavnico novomeškega kluba pa je prehitela Mojca Centrih (AK Šentjur), prav tako nova prvakinja v kategoriji U23.

V prelepem okolju ob Velenjskem jezeru in toplem sončnem vremenu so člani tekli na 8-kilometrski progi, članice pa na 5-kilometrski razdalji.

Člani so imeli poleg dolge razdalje na voljo še kratki kros (3km), v tej disciplini pa je nov državni naslov osvojil Maj Popelar (Kladivar). Zanimivo, tudi on ni pritekel prvi v cilj, saj so se istočasno na isti razdalji pomerili tudi mlajši mladinci, med katerimi je s hitrejšim časom slavil obetavni Vid Botolin (Kladivar).

Med starejšimi mladinkami, ki so tekle štiri kilometre, je zmagala Karin Gošek (Kladivar), med starejšimi mladinci pa na isti razdalji Matija Rizmal (Radovljica).

Lea Haler (Sevnica) je nova državna prvakinja med mlajšimi mladinkami, ki so tekle tri kilometre.

Rezultati:

Moški:

Člani, 8 km:

1. Matevž Planko (AKŠ) 26:16,0

2. Blaž Orešnik (ORM) 26:25,4

3. Miha Povšič (SEV) 26:28,4

Člani, 3km – kratki kros:

1. Maj Popelar (KLC) 8:46,1

2. Jan Brešan (KLC) 8:47,4

3. Jaka Pogorevc (SLG) 9:12,7

Mlajši člani, 8 km:

1. Jan Kokalj (KLC) 25:15,0

2. Martin Pintar (Mass) 26:22,9

3. Jaka Grže (POS) 28:27,6

Članice, 5 km:

1. Klara Ljubi (Krka) 18:27,6

2. Breda Škedelj (Krka) 18:43,7

3. Ana Vrečar (NAV) 19:48,4

Mlajše članice, 5 km:

1. Mojca Centrih (AKŠ) 17:30,7

2. Urška Arzenšek (KLC) 18:34,6

3. Eva Zorman (KLC) 18:51,9

Vsi rezultati

M. M.