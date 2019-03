Onesnažene predvsem glavne prometnice

Po letih čistilnih akcij novih večjih odlagališč v naravi niso opazili, so se pohvalili iz občine Mirna Peč.

Mirna Peč - Občina Mirna Peč je skupaj z društvi in OŠ Toneta Pavčka tudi letos izvedla tradicionalno akcijo čiščenja okolja, ki jo je na pobudo Komunale Novo mesto posvetila svetovnemu dnevu voda.

Kot je sporočila Nataša Rupnik z občine, so bila preko tradicionalnih akcij v prvih letih očiščena vsa večja odlagališča v naravi, zato je v zadnjih letih poudarek akcij predvsem na čiščenju območij glavnih prometnic (priključna cesta na avtocesto, območje nekdanje hitre ceste, ob železniški progi) ter najbolj obiskana območja naravnih znamenitosti (izvor ponikalnice Temenice v Zijalu).

»Dobrih 100 udeležencev, predvsem članov Lovske družine Mirna Peč, Turističnega društva Mirna Peč, Športno rekreativnega društva Poljane, Društva podeželskih žena Mirna Peč in Športno rekreativnega društva Veliki Kal- Orkljevec je v današnji akciji nabralo okoli 80 gospodinjskih vreč plastenk, papirja in drugih odpadkov. Učenci osnovne šole pa so včeraj očistili okolico šole in center Mirne Peči,« je dodala Rupnikova.

Vsa leta občina dobro sodeluje tudi z Jamarskim klubom Novo mesto, v njem je vključenih kar nekaj mirnopeških jamarjev, s katerim je izvedla že sedem čistilnih akcij podzemnih jam. Le ti so se akciji pridružili tudi letos in uspešno očistili še zadnjo, zelo onesnaženo jamo na Grč vrhu.

Občina je vesela, da je v vseh teh letih s pomočjo prostovoljcev različnih društev in šole uspela očistiti vsa večja odlagališča. Da ni opaziti novih večjih odlagališč, pa dokazuje, da so akcije pripomogle tudi večji zavesti prebivalstva o pomenu čistega okolja, so zapisali v sporočilu za javnost.

