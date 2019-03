Oživljanje žal ni bilo uspešno

24.3.2019 | 18:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dopoldne, bilo je okoli 9.45, so v naselju Retje (občina Loški Potok) gasilci PGD Retje in Ribnica nudili prvo pomoč z oživljanjem nenadno oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP Ribnica. Oživljanje kljub hitremu posredovanju reševalnih služb žal ni bilo uspešno.

Na spletni straneh uprave za zaščito in reševanje še poročajo, da so okoli poldneva v Gorenjem Podborštu pri Veliki Loki (občina Trebnje) v starejšem gospodarskem poslopju naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Ljubljanske regije so na kraju najdbe poskrbeli za uničenje minometne mine kalibra 81 mm, italijanske izdelave, in del 100 mm topovskega izstrelka z eksplozivom. Nevarni najdbi sta ostanka iz obdobja 2. svetovne vojne. Gasilci PGD Velika Loka, Šentlovrenc in Trebanjski vrh so zavarovali kraj dogodka in poskrbeli za požarno varovanje.

Tudi danes je večkrat gorelo v naravi.

Ob 10.05 je v ulici Ob potoku v Novem mestu zagorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Ob 12.59 sta ob Cesti na Trato v Kočevju zagoreli suha trava in trnje. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in pogasili okoli 50 kvadratnih metrov velik požar.

Ob 12.16 so posredovali gasilci PGD Globoko v kraju Bojsno v občini Brežice, kjer se je pri kurjenju v naravi vnelo drevo. Gasilci so požar pogasili.

Ob 16.16 je ob glavni cesti med naseljema Dole in Hrast pri Jugorju (občina Metlika) prav tako gorela suha trava. Gasilci PGD Suhor so na kraju ugotovili, da je kurjenje pod nadzorom.

M. M.