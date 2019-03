O poklicanosti v življenju

25.3.2019 | 10:30

Udeležba na dekanijskem srečanju birmancev in njihovih staršev. je bila zelo velika. Na sliki: mladi iz župnij prinašajo simbole in prošnje škofu.

Novo mesto - Pod Marijinim geslom Zgodi se mi po tvoji besedi je konec tedna v Centru biotehnike in turizma Grm potekalo dekanijsko srečanje birmancev in njihovih staršev in bilo tako z glavnim razmišljanjem o poklicanosti v življenju povezano z letošnjim svetovnim dnevom mladih v Panami.

Zbrani - okrog 240 birmancev in preko dvesto staršev - so najprej prisluhnili pogovoru z novomeškim škofom msgr. Andrejem Glavanom, ki je predstavil svojo izkušnjo birme in kasnejše pomembne življenjske odločitve: za duhovniški poklic, za škofovsko službo, itd. Birmanci so nato na zanimiv način, tudi s simboli, predstavili svoje župnije, iz katerih prihajajo, in izrekli prošnje Bogu.

Starši so imeli za Miho Kramlija tudi vprašanja, tako da bo lahko še kdaj lahko gost kakega predavanja.

Sledil je ločen program za mlade in starše. Birmanci so prisluhnili pričevanju mladih zaročencev Lucije in Klemena, ki sta spregovorila o svojem osebnem življenjskem potovanju preko preizkušenj do vere in skupnega življenja, Martinu Golobu, ki je spregovoril o svoji poti do poklicanosti za duhovnika, ki si zdaj prizadeva tudi preko vlogov na sodobnih medijih oznanjati evangelij.

Kot tretja pričevalca sta nastopila še novomeška skavta Lina in Matej, ki sta predstavila svojo pot odraščanja preko srednje šole in prvih študentskih let ter kako sta sama ohranila oz. ponovno našla vero. Starši so prisluhnili zanimivemu predavanju terapevta Miha Kramlija o pasteh elektronskih medijev, ki so danes - kot je bilo slišati - velik problem.

Dogajanje je sklenil škof Glavan, ki je blagoslovil vse navzoče in še posebne sveče, ki jih je izročil birmancem. Za sodelovanje se je vsem zahvalil novomeški dekan Silvester Fabijan. Dogajanje, ki ga je povezovala Marjan Bunič, je popestril Stična band.

O dogajanju v Kočevskem rogu, dva koncerta

Sicer pa je bilo danes popoldne pestro tudi v Župniji in Dekaniji Kočevje, kjer je bila molitev križevega pota v Kočevskem rogu in sicer v naravi ob postajah akademskega kiparja Staneta Jarma. Po končanem križevem potu je sledil ogled kapele ob morišču pod Krenom z razlago povojnih dogodkov in Rupnikovega mozaika.

Prihodnji konec tedna pa se v Nove mestu obetata dva kulturna dogodka. Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi iz Maribora, Hrvaško kulturno društvo v Mariboru, Hrvaško kulturno združenje Novo mesto in Društvo Kočevarjev staroselcev Občice vabijo na postni koncert, ki bo v soboto, 30. marca, ob 20. uri v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Novem mestu. Na sporedu bodo dela velikih mojstrov klasične glasbe za orgle, glas in violino.

V nedeljo, 31. marca, pa bo na sporedu drugi koncert Novomeškega sakralnega abonmaja. V frančiškanski cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu bo ob 20, uri nastopil Frančiškanski komorni zbor s solisti pod vodstvom zborovodje Mateja Burgerja.

Besedilo in foto: L. Markelj

