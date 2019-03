Trava je spet suha, hitro zagori

25.3.2019 | 07:00

Foto: arhiv

Včeraj ob 13.41 uri so posredovali gasilci PGD Bizeljsko v kraju Bukovje, občina Brežice, kjer so pogasili travniški požar na površini okoli 4 hektare.

Ob 13.58 so posredovali gasilci PGD Bizeljsko v kraju Gradišče, občina Brežice, kjer so pogasili požar podrasti in grmičevja na površini okoli1,5 hektara.

Ob 20.46 je v bližini naselja Zasap, občina Brežice na površini okoli 100 kvadratnih metrov gorel odpadni material in hrana s pretečenim rokom. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica so požar pogasili.

Ob 9.23 je v Pustem Javorju, občina Ivančna Gorica, gorelo v naravi. Posredovali so gasilci PGD Ivančna Gorica in Sobrače, ki so pogasili okoli 150 kvadratnih metrov suhe trave in grmičevja.

Ob 19.14 so v romskem naselju na Taborski cesti v Grosupljem na površini okoli 80 x100 metrov goreli odpadki, trava ter podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Grosuplje.

Gorelo v starih dimniških tuljavah

Ob 18.30 je na Trgu Svetega Jerneja v Kočevju gorelo v starih dimniških tuljavah večstanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje so pričeli z ohlajevanjem dimnika in njegovim čiščenjem. Zaradi možnosti požara so ostali v pripravljenosti do jutra.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS-NADOMESTNA,TP SILOS STRAŽA, TP BLOKI STRAŽA;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VAVTA VAS, TP VAVTA VAS, TP STRAŽA;

- od 7:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena;

- od 10:30 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH;

- od 13:30 do 14:00 pa spet odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VAVTA VAS, TP VAVTA VAS, TP STRAŽA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLEK PRI DRAGATUŠU izvod Bahor.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- MOKRONOG izvod SVETI FLORJAN med 8:00 in 11:00;

- ČEŠNJICE TREBELNO izvod SPODNJE ČEŠNJICE med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energijena področju nadzorništva Sevnica na območju TP Brunk izvod Gorelce in Lisca Spodne Brezovo izvod smer Očko med 8. in 14. uro.

M. K.