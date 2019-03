Pri salamah slavil Fabijan, pri cvičkih pa Udovč in Petkovšek

25.3.2019 | 08:00

Najboljši cviček sta pridelala Martin Petkovšek in Karel Udovč.

Škocjan - Društvo vinogradnikov Škocjan je letos prvič samostojno - brez sodelovanja turističnega društva - konec tedna pripravilo ocenjevanje vin ter 14. škocjansko salamijado. Obiskovalci zaključne prireditve so v gostilni Luzar lahko okušali tako najboljše suhomesnate izdelke kot vina, članice Društva podeželskih žena Škocjan pa so spekle dober domač kruh, tako da je bilo za dobro malico poskrbljeno.

Franci Matko, predsednik DV Škocjan, in voditelj prireditve Darko Povše, ki je znova poskrbel za smeh.

Predsednik škocjanskega vinogradniškega društva Franci Matko je zadovoljen z lanskim vinskim letnikom. »Pridelek v vinogradih je bil v glavnem obilen in kdor je pazil ter bil vesten v kleti, je lahko donegoval kvalitetno vino. Letos so bili posebnih pohval deležni naši cvički, tako da upamo na dobre rezultate tudi na Tednu cvička v Trebnjem. Morda se nam povrne naziv kralj cvička, ki smo ga dosegli že štirikrat,« je dejal Matko.

V oceno je letos prišlo 170 vzorcev vin, od tega skoraj tretjina cvičkov - 58, ostalo pa so sortna vina. Dve komisiji pod vodstvom Sama Hudoklin in Jožeta Simončiča sta ocenjevali kar 38 različnih sort oz. kategorij vin in letnikov.

Šampion ocenjevanja pridelala Jožica Oberč

Šampion ocenjevanja je postal laški rizling, suhi jagodni izbor - sladko Jožice Oberč iz Tomažje vasi z oceno 19,23.

Pri cvičkih sta najvišjo in enako oceno (16,30) dosegla dva vinogradnika: Martin Petkovšek iz Zloganj in Karel Udovč iz Velikih Poljan. Sledijo: Primož Dimec (16,27), Martin Martinčič (16,23), Franci Matko /16,20),Janez Peterlin in Boštjan Poljanec (16,17), z oceno 16,13 pa: Marjan Oberč, Slavko Cimprič, Stane Pirnar, Drago Hočevar, Janez Vide, Rado Škrbec (dva vzorca) ter Marko Kirar. Najboljšo modro frankinjo je pridelal Martin Martinčič (18,03), sledita pa z oceno 17,47 Anotn Kovačič in Marko Kirn.

Prvih pet najboljših salamarjev v škocjanski občini. Na levi župan Jože Kapler, ki je tudi nagovoril zbrane ter sodeloval pri podelitvi priznanj najboljšim.

Tudi pri rdeči zvrsti je slavil Martin Martinčič (18,03), pri rdeči zvrsti letnik 2017 Franci Smrekar ml. (18,20), pri modri frankinji letnik 2017 - barique kmetija Rupar (18,07), pri modrem pinoju 2016 Janez Vide (18,03), ki je pridelal tudi najboljšo modro frankinjo letnik 2015 - barique (18,10). Priznanje za najboljše dolenjsko belo je prejel Drago Štimpfel (16,97), sauvignon Franci Matko (18,00),rumeni muškat letnik 2018 Karel Udovč (18,03) in družina Smrekar (18,00), rumeni muškat letnik 2017 Marjan Oberč (18,50), laški rizling, letnik 2017 - pozna trgatev pa Marjan Oberč (18,50) ki je pridelal tudi najboljši rumeni muškat letnik 2017 (18,10).

Salame spet odlične

Na 14. škocjanski salamijadi je zmagal Jože Fabijan (v sredini), sledita mu Janez Peterlin (na levi) in Karel Udovč.

Pri salamarjih so se najbolje odrezali gradiški salamarji, saj jih je bilo kar pet med prvih deset. Pripadla jim je tudi zmaga, saj je slavil Jože Fabijan iz Dolenjega Gradišča, sledila sta Janez Peterlin iz Bele Cerkve ter Karel Udovč iz Velikih Poljan, nato pa kar štirje salamarji iz Dolenjega Gradišča: Slavko Ponikvar, Franc Luzar, Matevž Fabjan in Marjan Ponikvar ter še Roman Kermc iz Goriške vasi, Izidor Škrbina iz Gorenje vasi pri Šmarjeti ter Vida Petkovšek iz Leskovca. Poleg priznanj so prejeli tudi lepo nagrado - lično izdelan lesen stolček, delo domačega mizarskega mojstra Dušana Mojstroviča. Najboljši salamarji v škocjanski občini so bili Karel Udovč, Roman Kermc, Janez Lenart, Dušan Mojstrovič in Milan Janežič.

L. Markelj, foto: L. Markelj, Marko Kirar

Galerija