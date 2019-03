Trebanjski Rem lani z rastjo prodaje

Trebnje - Trebanjski izdelovalec montažnih modularnih objektov in bivalnih zabojnikov Rem je lani ustvaril 29,4 milijona evrov prihodka in s tem predlanski izid presegel za dobra dva odstotka. Remov lanski čisti dobiček, ki naj bi dosegel približno 2,3 milijona evrov, bo podoben predlanskemu. Družba letos pričakuje rast prihodkov in dobička, je poročala STA.

Direktor Rema Igor Kastelic je povedal, da letos načrtujejo petodstotno rast prihodkov in približno enako rast dobička, v prvem četrtletju pa izid, ki bo primerljivi lanski poslovni izkupiček presegel za desetino.

Rem štiri petine proizvodnje izvozi in glede na to, da povpraševanje po bivalnih enotah v zadnjih letih pada, so se za nemški trg preusmerili v izdelavo modularnih montažnih objektov za otroške vrtce in šole. Podjetje se je hkrati razvojno usmerilo v zahtevnejše nizkoenergetske modularne objekte, ki so bili njegova lanska tržna novost.

Remov največji trg je Nemčija, sledijo pa Švica, Avstrija in Madžarska. Izvaža tudi v skandinavske države, Beneluks in drugam. V Evropi ima približno 25 stalnih strank. Razširiti se želi še v Francijo, v Veliki Britaniji pa prodajo okrepiti.

V Sloveniji je sicer po pisanju STA lani Rem ustvaril približno 5,5 milijona evrov prodaje. Trimo, pred desetletjem Remov skoraj stoodstotni naročnik, pa je odkupil približno 15 odstotkov njegove proizvodnje. Največje povpraševanje v obsegu približno dveh tretjin sicer vlada za Remove montažne objekte, pri preostalem delu pa gre za t. i. kontejnerje.

V Remu so imeli februarja 175 redno zaposlenih in približno 50 agencijskih delavcev. Do konca prihodnjega leta nameravajo redno zaposlovati do 210 ljudi, kar bo posledica velike proizvodne naložbe. V trebanjski industrijski coni, kjer so leta 2016 kupili približno poldrugi milijon evrov vredno zemljišče, namreč gradijo novo proizvodno halo s približno 20.000 kvadratnimi metri. Gradnjo nameravajo končati januarja prihodnje leto in prvi del proizvodnje zagnati do prihodnje pomladi.

Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje in zaposlovanja računajo na nepovratno denarno podporo gospodarskega ministrstva. S pomočjo te naj bi predvidoma do konca prihodnjega leta kupili in namestili novo strojno opremo in v novi hali v začetku leta 2021 zagnali še preostali del proizvodnje. Ta naložba naj bi v prvem delu stala približno 10 milijonov evrov, celotna pa približno 16 milijonov evrov, je še navedel Kastelic.

