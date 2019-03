Odbojkarji z eno nogo že v polfinalu

25.3.2019 | 09:25

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Čeprav se prva četrtfinalna tekma državnega prvenstva med odbojkarji Krke in kanalskega Salonita za Novomeščane ni začela najbolje in so gostje v novomeški športni dvorani Marof povedli že z 2:0 v nizih, se je tekma na koncu razpletla v korist Novomeščanov. Ti pa z zmago s 3:2 nimajo ravno najboljše popotnice pred četrtkovim potovanjem na povratno tekmo v Kanalu, kjer domačinom za napredovanje v polfinale, kjer zmagovalca tega polfinalnega dvoboja čakajo državni prvaki, odbojkarji ACH, zadostuje zmaga s 3:1. V primeru enakega izida v nizih, to je zmage Salonita v Kanalu s 3:2 in s tem skupnega izida v nizih 5:5, pa moštvi odigrata tako imenovani zlati niz do 15 in na razliko dveh točk.

Odbojkarji Krke so pred zanje tokrat precej številčnim in po zaslugi navijačev iz Kanala, ki so v Novo mesto prinesli bobne, megafon in celo trobento, tudi zelo bučnim občinstvom, tekmo začeli precej negotovo in po več napakah gostom pustili, da so povedli z 9:3, a so se v nadaljevanju niza le zbrali in goste hitro ujeli ter pri izidu 13:12 tudi prvič povedli, nato vodili s 17:14, a je Kanalcem uspel preobrat. V drugem nizu so po začetni izenačenosti gostje kmalu prevzeli pobudo in ga dobili gladko na 17.

Zgledalo je že, da bo bo prva tekma četrtfinala končana hitro z gladko zmago gostov, a se novomeški odbojkarji s tem niso strinjali. Tretji niz so začeli silovito, povedli s 5:0 in 12:4 ter ga dobili s 25:14.

Četrti niz je bil najbolj dramatičen. Ko so Kanalci sredi niza vodili s 17:14, se je zmaga domačinom že precej oddaljila, a je so bili dovolj zbrani in izid izenačili pri 21. točki in bili v stresni končnici boljši.

Kakšnih 400 gledalcev je pričakovalo živčen peti niz, a so novomeški odbojkarji hitro postavili stvari na svoje mesto, povedli za tri, pa nato za štiri in niza, v katerem so blesteli predvsem v bloku, je bilo hitro konec.

Tekmo, ki so si jo ogledali tudi številni nekdanji odbojkarji ter trenerji Krke in Žužemberka, si je prišel pogledat tudi nekdanji trener Krke oziroma pred tem tudi Pionirja ter jugoslovanske državne reprezentance Vladimir Braco Janković, odmore med nizi pa so popestrili plesalci Plesnega studia Novo mesto.

Krka : Salonit Anhovo 3:2 (-23, -17, 14, 23, 9)

Krka: Hafner 3, Ožbalt 1, Erpič 5, Vrhovšek 9, Kosmina 13, Kafol, Koncilja 9, Pucelj, Kumer 8, Lindič, Ogulin, Renko 1, Turk 17, Dimič.

Salonit Anhovo: Živanović 7, Česnik 2, Šarič, Nanut, Karnel, Basaneže 13, Kavčič 6, Čabarkapa 10, Peterlin 8, Kovačič, Tomić 5, Vrtovec 21.

I. Vidmar

Galerija