Kozjanski park prodaja Dvorec Kozje

25.3.2019 | 16:30

Dvorec Kozje (Foto: spletna stran Kozjanski park)

Kozje - Kozjanski park prodaja Dvorec Kozje, gre za objekt s površino 1.615 kvadratnih metrov in stavbno zemljišče v velikosti 3.494 kvadratnih metrov. Kot so v Kozjanskem parku zapisali na svoji spletni strani je izhodiščna vrednost 334.000 evrov, upoštevali pa bodo ponudbe, ki bodo prispele do 16. aprila.

Nepremičnino prodajajo po sistemu videno kupljeno, merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo najvišja ponujena kupnina, pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju ponudb pa je položitev varščine v višini dveh odstotkov izhodišče cene. Javno odpiranje morebitnih prispelih ponudb je predvideno 17. aprila.

M. Ž.