Fotoklub razstavlja

25.3.2019 | 13:15

Davor Lipej (Foto: M. L.)

Večina članstva Fotokluba Brežice (Foto: M. L.)

Sara in Valentina Rubin in Timeja Rožič Ogorevc (Foto: M. L.)

Brežice - Fotoklub Brežice se v domačem mestu predstavlja z razstavo, ki so jo sinoči odprli v avli Doma kulture. Letno v javnosti nastopi s po dvema razstavama, s spomladansko in z jesensko.

Za prvo klubsko spomladansko razstavo so pred dvema letoma ob dnevu žena – 8. marcu izbrali temo Ženska, lansko spomladansko razstavo Moški so namenili dnevu mučenikov – 10. marcu. Letos pa so izbrali temo družina in razstavo s tem naslovom simbolično odprli sinoči, na predvečer materinskega dneva.

Na razstavi sodeluje 16 članic in članov. Na sinočnjem odprtju pa je zbrane nagovoril predsednik fotokluba Davor Lipej

Dogodek so s petjem in citrarsko glasbo pospremile Sara in Valentina Rubin in Timeja Rožič Ogorevc, vse iz glasbene šole Brežice; njihova mentorica je Anita Veršec.

M. L.

