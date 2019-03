Tri prometne nesreče, trije poškodovani; kradli vsepovsod

O prometni nesreči na cesti med Šentrupertom in Nebesi so bili trebanjski policisti obveščeni včeraj nekaj pred 16. uro. Po prvih ugotovitvah je 23-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozila 22-letnica. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pijan, v litru izdihanega zraka je imel 0,43 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Izdali so mu plačilni nalog v višini 1.000 evrov za kršitve pa se vozniku izreče tudi 11 kazenskih točk.

Brežiški policisti so bili v soboto nekaj po 12. uri obveščeni o prometni nesreči v Bukošku. Opravili so ogled in ugotovili, da je voznik kombija zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je pravilno pripeljal voznik. V nesreči sta se je lažje poškodovala voznik avtomobila in potnica v kombiju, ki je sedela na prednjem sedežu in med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom. Povzročitelju nesreče in potnici so policisti izdali plačilni nalog.

V petek okoli 9.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi. Policisti so ugotovili, da jo je povzročil voznik avtomobila, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko je po njem pravilno pripeljala voznica. V trčenju se je voznica lažje poškodovala. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Zasegli traktor

Med kontrolo prometa v Brestanici so policisti v petek okoli 17. ure ustavili voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 57-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran kmetijski traktor. Policisti so kršitelju zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,08 miligrama alkohola. Traktor so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ostal brez avtomobila

Sinoči nekaj pred 20. uro so novomeški prometniki v Kronovem ustavili voznika avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 30-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,33 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in na sodišče zaradi kršitev naslovili obdolžilni predlog.

Pijan dirkal po mestu

Policisti PP Novo mesto so včeraj na Ljubljanski cesti v Novem mestu odredili preizkus 43-letnemu vozniku avtomobila, ki je vozil 70 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 20 km/h. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijana voznica na hladno

Brežiški policisti so v noči na nedeljo v Brežicah zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus voznici osebnega avtomobila. 29-letni kršiteljici, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodoval partnerko

Šentjernejski policisti so bili včeraj obveščeni o nasilju v družini. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 26-letni nasilnež izvajal fizično nasilje nad partnerko in jo lažje poškodoval. Osumljencu so izrekli prepoved približevanja žrtvi, na pristojno tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.

Kosil bo

Oškodovanec je policiste obvestil, da je v Stari Bučki nekdo prejšnji teden z dvorišča gospodarskega objekta ukradel tri kosilnice in motokultivator. Škode je za okoli 2.000 evrov. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Izmaknil denar

V Vinici pri Šmarjeti je v soboto zvečer neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo. Vzel je denar in lastnike oškodoval za okoli 1.000 evrov.

Jedel in pil bo na račun društva

V Zagradcu je med sredo in nedeljo nekdo vlomil v prostore društva in ukradel pijačo ter živila. Škode je za okoli 200 evrov.

Ob kosilnico

V kraju Bojsno je je nekdo vlomil v klet počitniške hiše in odpeljal kosilnico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 400 evrov.

Fiat je bil ukraden

Na mejni prehod Obrežje je v petek na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled osebnih avtomobilov. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil eden od njih - Fiat 500 - ukraden v Italiji. Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Na podvozju je bil

Med pregledom tovornega vlaka so policisti PMP Dobova v soboto zjutraj na podvozju vlaka izsledili državljana Alžirije, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 27 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so od petka do danes med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Dolenjci, Dobliče, Tribuče, Preloka, Miliči, Trdinov vrh, Gabrje, Novo mesto in Krško izsledili in prijeli 27 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s po šestimi državljani Afganistana, Alžirija in Maroka, štirimi državljani Jemna, po dvema državljanoma Iraka in Egipta in državljanom Sirije še niso zaključeni.

