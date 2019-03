Požari v naravi se še kar vrstijo

25.3.2019 | 18:40

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je danes dopoldan ob 10.38 v naselju Radovica, občina Metlika, zagorela suha trava. Gasilci PGD Radovica so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Na delu tudi krški gasilci

Ob 14.15 je v tudi naselju Drnovo, občina Krško, zagorelo, in sicer grmičevje, podrast in ostali odpadki. Požar na površini okoli deset krat deset metrov so pogasili gasilci PGE Krško, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

V stanovanju mrtva oseba

Ob 15.19 so v Polju pri Tržišču, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom vstopili v stanovanjski objekt v katerem se je nahajala preminula oseba. Prisotni so bili tudi policisti in reševalci NMP Sevnica.

