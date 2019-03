Spark zadovoljen z orkestrom, godbeniki veseli

26.3.2019 | 08:45

Philip Sparke (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Pihalni orkester Krke je v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu dosegel še enega od svojih vrhuncev, tokrat v družbi angleškega skladatelja Philipa Sparka, ki velja za enega od treh največjih skladateljev, ki pišejo glasbo za pihalne orkestre, na svetu. Med drugimi nagradami so kar tri njegova dela, ki jih je pripravil za BBC, dobila nagrado Evropske radiodifuzne zveze EBU.

Sparke ni prvi tuji skladatelj, ki bi sodeloval s pihalnim orkestrom Krka, pred njim sta bila to britanski skladatelj Nigel Hess in Belgijec Bart Picqueuer, ki sta Sparku tudi priporočila sodelovanje s straškim orkestrom. Philip Sparke je 67-letni Londončan. V Londonu je preživel otroštvo in mladost in na tamkajšnji kraljevi visoki šoli za glasbo študiral kompozicijo, klavir in trobento. V času študija je igral v akademskem pihalnem orkestru in sestavil svoj pihalni orkester ter zanu začel pisati tudi svojo glasbo, kmalu pa je začel dobivati naročila za skaldbe iz vsega sveta. Pisal je glasbo za pihalne orkestre iz Nove Zelandije, Švice, Nizozemske, Avstralije, na Japonskem je z orkestrom Tokio Kosei posnel ploščo, od tam pa ga je pot peljala v Združene države Amerike, kjer je leta 1996 za profesionalni ameriški vojaški orkester napisal skladbo Dance Movements, ki jo je s tem orkestrom tudi posnel. Za izjemno delo je prejel prestižno glasbeno nagrado Sudler.

Pihalni orkester Krka (Foto: I. Vidmar)

Kot so zapisali v zloženki Philip Sparke med drugim dobil medaljo Illes za delo na področju glasbe za pihalne orkestre, s skladbama Music of the Spheres in A color Symphony je zmagal na državnem skladateljskem tekmovanju William D. Revelli Memorial Band Composition Contest. Prejel je še nagrade BUMA, mednarodne nagrade na področju glasbe za pihalne orkestre, in posebno glasbeno priznanje spletne strani 4barsrest.com za dolgoletno delo na področju glasbe za pihalne orkestre. Lani je prejel mednarodno nagrado glasbenega združenja Midwest Clinic v Chicagu. Leta 2000 je ustanovil svojo založniško hišo Anglo Music Press, podjetje, ki je posvečeno izdajanju skladb za pihalne orkestre in druge tovrstne zasedbe.

Na tokratnem koncertu, ki je sodil tudi v okvir Novomeškega abonmaja, je Pihalni orkester izvajal izključno glasbo Philipa Sparkea. Za uvod je orkester pod taktirko Matevža Novaka zaigral skladbo Moving Heaven and Earth, potem pa je Novak mesto za dirigentskim pultom predal gostu in avtorju ter se sam preselil med občinstvo, ki je v nadaljevanju koncerta prisluhnilo Sparkeovim skladbam Wind Sketches, Invictus, Spirit of Andalusia, Sunrise at the Angel's gate in Reflections on an old Japanese folk song.

Ob tej priložnosti je Pihalni orkester pripravil tudi tridnevni tako imenovani masterclass, ki je stal 80 evrov in je vseboval pasivno udeležbo na vajah pihalnega orkestra pod vodstvom Philipa Sparka in vstopnico za zaključni koncert. Spark je ob zaključku izrazil zadovoljstvo nad zvokom in igranjem orkestra, člani orkestra pa so bili zelo veseli sodelovanja z znanim angleškim skladateljem.

I. Vidmar

