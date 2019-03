V čast in zahvalo mamam, babicam…

26.3.2019 | 11:15

Nastopi otrok so navdušili obiskovalce v Beli Cerkvi.

Bela Cerkev - Članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, ki delujejo pod vodstvom Betke Verščaj, so konec tedna priredile proslavo ob materinskem dnevu in jo namenile vsem mamicam, babicam in prababicam. Njihov trud je bil poplačan, saj je bil obisk rekorden, dvorana v Hiši žive dediščine pa kar premajhna za vse.

Dvorana je bila nabito polna, potrebni so bili dodatni stoli, na koncu pa je sledila pogostitev.

Sodelovalo je 83 nastopajočih, med njimi veliko najmlajših iz Vrtca Sonček iz Šmarjete, OŠ Šmarjeta, nastopile so pevska skupina babic in dedkov, ženska pevska skupina Mamice iz Župnije Šmarjeta, harmonikaši pod mentorstvom Klemna Hribarja, učenci glasbene šole Ambro umetniško ustvarjanje , zapela je Katarina Čelič s kitaro, Blaž Kerin pa je zaigral na klavir. Terezija Balaževič je recitirala svoje pesmi.

Kot pove članica društva Ada Udovč, so na koncu prireditve nastopajoče in obiskovalce pogostile s škratovo klobaso in pecivom, ki so jih včasih pekle naše babice. Pripravile so tudi majhno razstavo tega peciva. Vzdušje je bilo enkratno in takih prireditev, ki so pomembne za medgeneracijsko povezovanje, si še želijo tudi v prihodnje.

L. Markelj, foto: DPŽD Bela Cerkev

