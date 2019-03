Zaradi vetroloma in podrtih dreves prometna nesreča; požar pogasila sodra

26.3.2019 | 07:00

Sinoči ob 18.52 uri je na cesti pri kraju Arto v občini Sevnica zaradi vetroloma in podrtih dreves prišlo do prometne nesreče, v kateri so bila udeležena štiri vozila. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, umaknili drevesa, razsvetlili kraj dogodka in sanirali cestišče.

Ob 18.36 je pri naselju Gumberk, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja iz Novega mesta so drevo razžagali in odstranili.

Gorelo v naravi; en požar pogasila sodra

Ob 12.17 je ob Taborski cesti v Grosupljem gorela travnata površina. Posredovali so gasilci PGD Grosuplje, ki so pogasili travniški požar v velikosti 1000 kvadratnih metrov.

Ob 14.23 je nasproti kamnoloma v naselju Mozelj, občina Kočevje, na več mestih gorela suha trava. Posredovali so gasilci PGD Mozelj in Kočevje, ki so ugotovili, da ne gre za požar, temveč za nadzorovano kurjenje v naravnem okolju. Opravili so pregled kurišč, nadaljnje posredovanje pa ni bilo potrebno.

Ob 18.28 je ob Rudniškem jezeru v kočevju gorela suha trava na površini 250 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Kočevje so pričeli z gašenjem, dokončno pa je požar pogasil močan dež s sodro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes:

- med 8.45 in 14.00 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Bogneča vas, Roje Trebelno in Štatenberg;

- med 9.15 in 15.00 na območju TP Srednje Laknice, Škovec in Škovec dolina.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 11.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 1 na izvodu Zdenka-Žokvič.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, izvod Kambič.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Nadzorništvo Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Prižev dol, Vajerji, Košeni vrh, Likov vrh, Brezje vas, Vrhe Bohor, Brezje, Bohor Jablance, Bohor Dobrava, Bohor, Zakov, Presladol, Kališevec, Zgornja Blanca, Marisove loze, Ložice in Stranje predvidoma med 8:15 in 13:15 uro, ter na območjuTP Leskovec grad predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

