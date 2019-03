Bencin znova dražji od dizla

26.3.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Regulirana cena 95-oktanskega bencina se je opolnoči zvišala za 2,9 centa na 1,295 evra, regulirana cena dizelskega goriva pa znižala za 1,1 centa na 1,258 evra za liter. Bencin je tako po oktobru lani znova dražji od dizla, piše STA

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami.

M. Ž.